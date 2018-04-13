Постпред РФ назвал встречу СБ ООН по делу Скрипаля «эпизодом химического сериала»

Россия готова к намеченному на 18 апреля заседанию Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено инциденту в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По словам Небензи, эта встреча станет продолжением «химического сериала» после обсуждения в Совбезе предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «На следующей неделе нас ждет еще один эпизод „химического сериала“, который будет посвящен Солсбери. Мы ждем его. Я уверен, мы развлечем вас еще большим количеством информации, когда будем обсуждать это».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва внимательно изучает доклад Организации по запрещению химического оружия по делу Скрипаля и в ближайшее время обнародует интересные моменты из этого документа.
В частности, он напомнил, что в докладе ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованном 12 апреля, приводится только химическая формула примененного вещества, а никаких литературных названий там нет.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «На следующей неделе нас ждет еще один эпизод „химического сериала“, который будет посвящен Солсбери. Мы ждем его. Я уверен, мы развлечем вас еще большим количеством информации, когда будем обсуждать это».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва внимательно изучает доклад Организации по запрещению химического оружия по делу Скрипаля и в ближайшее время обнародует интересные моменты из этого документа.
В частности, он напомнил, что в докладе ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованном 12 апреля, приводится только химическая формула примененного вещества, а никаких литературных названий там нет.
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