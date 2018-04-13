Захар Прилепин. Уроки русского <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Захар Прилепин. Уроки русского 12+
    •  

    Постпред РФ назвал встречу СБ ООН по делу Скрипаля «эпизодом химического сериала»

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Eduardo Munoz
    Постпред РФ назвал встречу СБ ООН по делу Скрипаля «эпизодом химического сериала»

    Постпред РФ назвал встречу СБ ООН по делу Скрипаля «эпизодом химического сериала»

    Постпред РФ назвал встречу СБ ООН по делу Скрипаля «эпизодом химического сериала»
  • Фото: Reuters © 2018, Eduardo Munoz

    • Россия готова к намеченному на 18 апреля заседанию Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено инциденту в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, эта встреча станет продолжением «химического сериала» после обсуждения в Совбезе предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.

    Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «На следующей неделе нас ждет еще один эпизод „химического сериала“, который будет посвящен Солсбери. Мы ждем его. Я уверен, мы развлечем вас еще большим количеством информации, когда будем обсуждать это».

    смотретьЛавров анонсировал «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалю
    Лавров анонсировал «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалю
    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва внимательно изучает доклад Организации по запрещению химического оружия по делу Скрипаля и в ближайшее время обнародует интересные моменты из этого документа.

    В частности, он напомнил, что в докладе ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованном 12 апреля, приводится только химическая формула примененного вещества, а никаких литературных названий там нет.

    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru