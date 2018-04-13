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    В Краснодаре умер молодой участник «Comedy Баттл»

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    • Фото: @zhmakinandrey / instagram.com
    В Краснодаре умер молодой участник «Comedy Баттл»

    В Краснодаре умер молодой участник «Comedy Баттл»

    В Краснодаре умер молодой участник «Comedy Баттл»
  • Фото: @zhmakinandrey / instagram.com

    • Участник шоу «Comedy Баттл» и игрок КВН Андрей Жмакин умер в возрасте 24 лет.

    Как сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета, Жмакин умер в ночь на 11 апреля.

    Из сообщения университета: «После судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности».

    По словам брата молодого человека, он ничем не болел, поэтому причина смерти стала шоком для всех родственников.

    Александр, брат Андрея Жмакина: «Сказали, что причиной стала сердечная недостаточность, он не болел, но много волновался. Спортом не занимался. Просто упал на улице, разговаривая с бывшей женой».

    Андрей Жмакин получил известность благодаря участию в шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Он рассказывал зрителям о том, что женился в 19 лет и уже успел развестись. У него осталась четырехлетняя дочь.

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