В Краснодаре умер молодой участник «Comedy Баттл»

Участник шоу «Comedy Баттл» и игрок КВН Андрей Жмакин умер в возрасте 24 лет.

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Как сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета, Жмакин умер в ночь на 11 апреля.



Из сообщения университета: «После судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности».



По словам брата молодого человека, он ничем не болел, поэтому причина смерти стала шоком для всех родственников.



Александр, брат Андрея Жмакина: «Сказали, что причиной стала сердечная недостаточность, он не болел, но много волновался. Спортом не занимался. Просто упал на улице, разговаривая с бывшей женой».



Андрей Жмакин получил известность благодаря участию в шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Он рассказывал зрителям о том, что женился в 19 лет и уже успел развестись. У него осталась четырехлетняя дочь.