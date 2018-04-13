Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выплатил рэперу Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях. Таким образом, он исполнил решение Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону.
По словам адвоката Толмацкого Романа Лалаяна, выплаченные деньги пошли на благотворительность.
Поводом для обращения Толмацкого в суд стали оскорбления, опубликованные в соцсетях на странице Вакуленко в июне прошлого года. Возмущение Децла вызвали сообщения в Twitter, в которых Вакуленко критиковал его прическу, а также называл Децла «гермафродитом» и «лохматым чмо». В исках указывается, что эти сообщения порочат честь и достоинство Толмацкого, а твиты могли увидеть дети, которые есть среди подписчиков Вакуленко.
Конфликт между музыкантами начался в 2016 году. Децл пожаловался в своем Twitter на громкую музыку в клубе Басты, которая мешала ему и его родным. На запись Толмацкого Вакуленко отреагировал резким высказыванием. Тогда Децл подал иск на один миллион рублей. Суд его удовлетворил, впрочем, уменьшив сумму компенсации в разы: тогда Басту обязали выплатить 50 тысяч рублей.
Поводом для обращения Толмацкого в суд стали оскорбления, опубликованные в соцсетях на странице Вакуленко в июне прошлого года. Возмущение Децла вызвали сообщения в Twitter, в которых Вакуленко критиковал его прическу, а также называл Децла «гермафродитом» и «лохматым чмо». В исках указывается, что эти сообщения порочат честь и достоинство Толмацкого, а твиты могли увидеть дети, которые есть среди подписчиков Вакуленко.
Конфликт между музыкантами начался в 2016 году. Децл пожаловался в своем Twitter на громкую музыку в клубе Басты, которая мешала ему и его родным. На запись Толмацкого Вакуленко отреагировал резким высказыванием. Тогда Децл подал иск на один миллион рублей. Суд его удовлетворил, впрочем, уменьшив сумму компенсации в разы: тогда Басту обязали выплатить 50 тысяч рублей.
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