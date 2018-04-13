Петербургские хирурги заново собрали сердце новорожденному Андрюше

Врачи детской городской больницы №1 в Петербурге провели уникальную операцию грудному малышу.

Андрей появился на свет со сложным пороком сердца. До петербургского случая подобные проводились только взрослым пациентам. Да и таких вмешательств в мире было проведено всего 20. Для России это первая операция, в мировой практики — первая, проведенная новорожденному.



К кардиохирургу Андрею Цытко Дарья попала еще беременной. Врожденный сочетанный порок сердца ребенку поставили еще в утробе матери на 30-й недели. У мальчика была нарушена циркуляция крови из правого желудочка сердца в легкие. Шансы выжить при таком заболевании минимальные.



Врачам предстояло по сути заново собрать маленькое сердечко. До них этого в России никто не делал. Хирурги работали в специальных очках, которые дают пятикратное увеличение. Нитки, которыми пользовались врачи, тоньше человеческого волоса.



Андрей Цытко, старший кардиолог отделения кардиохирургии Детской городской больницы №1: «Дуга аорты была создана из дополнительных заплат. Легочный ствол, который отсутствовал, был заменен клапан-содержащим протезом. Это сочетание сложной пластики аорты с пластикой самого клапана, с полной реконструкцией дуги аорты».



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова узнала все подробности успешной операции.