Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Петербургские хирурги заново собрали сердце новорожденному Андрюше. Санкт-Петербург, больницы, дети и подростки, медицина, младенцы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские хирурги заново собрали сердце новорожденному Андрюше

    Петербургские хирурги заново собрали сердце новорожденному Андрюше

    комментировать
    Петербургские хирурги заново собрали сердце новорожденному Андрюше

    Петербургские хирурги заново собрали сердце новорожденному Андрюше

    Петербургские хирурги заново собрали сердце новорожденному Андрюше

      Врачи детской городской больницы №1 в Петербурге провели уникальную операцию грудному малышу.

      Андрей появился на свет со сложным пороком сердца. До петербургского случая подобные проводились только взрослым пациентам. Да и таких вмешательств в мире было проведено всего 20. Для России это первая операция, в мировой практики — первая, проведенная новорожденному.

      К кардиохирургу Андрею Цытко Дарья попала еще беременной. Врожденный сочетанный порок сердца ребенку поставили еще в утробе матери на 30-й недели. У мальчика была нарушена циркуляция крови из правого желудочка сердца в легкие. Шансы выжить при таком заболевании минимальные.

      Врачам предстояло по сути заново собрать маленькое сердечко. До них этого в России никто не делал. Хирурги работали в специальных очках, которые дают пятикратное увеличение. Нитки, которыми пользовались врачи, тоньше человеческого волоса.

      Андрей Цытко, старший кардиолог отделения кардиохирургии Детской городской больницы №1: «Дуга аорты была создана из дополнительных заплат. Легочный ствол, который отсутствовал, был заменен клапан-содержащим протезом. Это сочетание сложной пластики аорты с пластикой самого клапана, с полной реконструкцией дуги аорты».

      Корреспондент НТВ Дарья Криволапова узнала все подробности успешной операции.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru