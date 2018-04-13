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    Власти назвали виновного в ДТП в Вологодской области с 7 погибшими. автобусы, Вологодская область, ДТП, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти назвали виновного в ДТП в Вологодской области с 7 погибшими

    Власти назвали виновного в ДТП в Вологодской области с 7 погибшими

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    • Фото: Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников / vk.com
    Власти назвали виновного в ДТП в Вологодской области с 7 погибшими

    Власти назвали виновного в ДТП в Вологодской области с 7 погибшими

    Власти назвали виновного в ДТП в Вологодской области с 7 погибшими
    • Фото: Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников / vk.com

      • Виновником аварии на трассе Вологда — Новая Ладога, в результате которого погибли семь человек, по предварительным данным, стал водитель грузовика.

      Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе погибли семь человек, в том числе 12-летняя девочка. Также сообщалось о двоих пострадавших. Как рассказали ТАСС в пресс-службе областного управления МВД, среди семи погибших нет несовершеннолетних, всего в микроавтобусе находились девять человек.

      По информации ведомства, основной версией ДТП остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств. Тем временем губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика.

      Олег Кувшинников: «Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика. Это удалось установить следователям на основе видеозаписи с регистратора».

      Глава региона также отметил, что водителем микроавтобуса, попавшего в ДТП, был житель Великого Устюга (Вологодская область), который занимался частными перевозками. В результате аварии он погиб.




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      По информации СУ СК по области, двое пострадавших в аварии пассажиров микроавтобуса находятся в тяжелом состоянии.

      Из сообщения СУ СК по Вологодской области: «Пострадавшие — девушка в тяжелом состоянии, женщина в крайне тяжелом, жизни водителя фуры ничего не угрожает».

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