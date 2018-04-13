Власти назвали виновного в ДТП в Вологодской области с 7 погибшими

Виновником аварии на трассе Вологда — Новая Ладога, в результате которого погибли семь человек, по предварительным данным, стал водитель грузовика.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе погибли семь человек, в том числе 12-летняя девочка. Также сообщалось о двоих пострадавших. Как рассказали ТАСС в пресс-службе областного управления МВД, среди семи погибших нет несовершеннолетних, всего в микроавтобусе находились девять человек.
По информации ведомства, основной версией ДТП остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств. Тем временем губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика.
Олег Кувшинников: «Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика. Это удалось установить следователям на основе видеозаписи с регистратора».
Глава региона также отметил, что водителем микроавтобуса, попавшего в ДТП, был житель Великого Устюга (Вологодская область), который занимался частными перевозками. В результате аварии он погиб.
По информации СУ СК по области, двое пострадавших в аварии пассажиров микроавтобуса находятся в тяжелом состоянии.
Из сообщения СУ СК по Вологодской области: «Пострадавшие — девушка в тяжелом состоянии, женщина в крайне тяжелом, жизни водителя фуры ничего не угрожает».
По информации ведомства, основной версией ДТП остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств. Тем временем губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика.
Олег Кувшинников: «Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика. Это удалось установить следователям на основе видеозаписи с регистратора».
Глава региона также отметил, что водителем микроавтобуса, попавшего в ДТП, был житель Великого Устюга (Вологодская область), который занимался частными перевозками. В результате аварии он погиб.
По информации СУ СК по области, двое пострадавших в аварии пассажиров микроавтобуса находятся в тяжелом состоянии.
Из сообщения СУ СК по Вологодской области: «Пострадавшие — девушка в тяжелом состоянии, женщина в крайне тяжелом, жизни водителя фуры ничего не угрожает».
Комментарии