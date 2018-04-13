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    Клименко предрек Telegram судьбу угасающей звезды. Telegram, Дуров Павел, Интернет, Роскомнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКлименко предрек Telegram судьбу угасающей звезды

    Клименко предрек Telegram судьбу угасающей звезды

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    Клименко предрек Telegram судьбу угасающей звезды

    Клименко предрек Telegram судьбу угасающей звезды

    Клименко предрек Telegram судьбу угасающей звезды

      Мессенджер Telegram в России должен быть заблокирован. Такое решение вынес сегодня Таганский суд Москвы, удовлетворив иск Роскомндзора. Ранее Telegram отказался предоставить спецслужбам ключи к шифрованию. Это секретные коды, которые используют для чтения переписки пользователей. В ФСБ настаивают, что с их помощью можно эффективнее бороться с терроризмом.

      Павел Дуров отказался участвовать в процессе и заявил, что никогда не нарушит тайны личной переписки. Именно такую позицию некоторые ему сейчас ставят в вину и советуют, что «надо было договариваться».

      Герман Клименко: «Павел, надо отдать ему должное, где можно было договориться — не договорился. Сейчас остальные мессенджеры имеют возможность забрать всю его аудиторию по России на себя. Все начнется с чиновников, которые уже сегодня, я думаю, вынуждены будут покинуть Telegram».

      По разным данным, Telegram сейчас используют от 3 до 8 миллионов россиян. Теперь, по словам советника президента по Интернету, мессенджеру уготована судьба угасающей звезды. Вслед за чиновниками уйдут журналисты, за ними обыватели. Telegram с его закрытыми каналами последние годы был поставщиком инсайдерской информации, которую туда сливали на условиях анонимности.

      Герман Клименко: «Вообще, в этой истории очень много эмоционального, потому что Павел Дуров все это время сотрудничал и с Ираном, и с Малайзией, с кем только не сотрудничал, кроме нас. Возможно, здесь у него какая-то обида по расставанию с инвесторами от „ВКонтакте“».

      Подробности — сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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