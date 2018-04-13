Петербургский Роспотребнадзор проверяет школу после госпитализации учеников

Родители учащихся
118-й школы Петербурга обеспокоены возможным отравлением своих детей в образовательном учреждении. В ситуации разбираются санитарные врачи.
Сегодня в 118-й школе Выборгского района работает комиссия Роспотребнадзора. Об этом НТВ сообщили родители. В учебном заведении начиная с 10 апреля серьезно отравились пять учеников. Они госпитализированы, одна девочка в тяжелом состоянии.
Всего же, по словам родителей, по болезни отсутствуют несколько десятков человек. Правда, диагнозы большинства из них не установлены. Обнародовать информацию и спешить с выводами ни в школе, ни в районной администрации, очевидно, не хотят. Сейчас идет проверка.
Новости об отравлениях школьников в Петербурге в последнее время участились. Серьезное происшествие было зафиксировано также в Выборгском районе меньше месяца назад. Однако вины сотрудников школы №97 в произошедшем не оказалось. Семиклассница принесла в учебное учреждение сильнодействующие таблетки, которые с печальными для себя последствиями попробовали полтора десятка несовершеннолетних авантюристов.
Всего же, по словам родителей, по болезни отсутствуют несколько десятков человек. Правда, диагнозы большинства из них не установлены. Обнародовать информацию и спешить с выводами ни в школе, ни в районной администрации, очевидно, не хотят. Сейчас идет проверка.
Новости об отравлениях школьников в Петербурге в последнее время участились. Серьезное происшествие было зафиксировано также в Выборгском районе меньше месяца назад. Однако вины сотрудников школы №97 в произошедшем не оказалось. Семиклассница принесла в учебное учреждение сильнодействующие таблетки, которые с печальными для себя последствиями попробовали полтора десятка несовершеннолетних авантюристов.
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