«Что происходит в этой стране?»: посол России пристыдил британских журналистов

Британские власти сегодня заявили, что российские спецслужбы начали следить за Скрипалём еще пять лет назад. А в российском посольстве ход расследования дела об отравлении назвали максимально непрозрачным.
По словам посла Александра Яковенко, Великобритания отказывается сотрудничать с российскими властями. Он сообщил, что пытался встретиться с главой британского Форин-офиса, но тот не реагирует на запросы о встрече. Поэтому Яковенко пригласил сегодня на разговор журналистов.
К пресс-конференции посольство опубликовало брошюру под названием «Солсбери: засекреченное дело». Не считая выпущенного накануне заключения химиков из ОЗХО, это пока единственный официальный документ, доступный для прессы. В нем изложено то, что мы знаем на сегодняшний день от британцев (со всеми нестыковками), и то, что хотели бы узнать.
Вопрос журналиста телевидения Германии был следующим: «Вы сказали, в России нет химического оружия; вы можете это доказать?».
Александр Яковенко: «Мы знаем, что происходит в России, не обессудьте. И мы официально заявили о том, что закрыли программу по производству химоружия в 1992-м. И сегодня на территории России нет химического оружия. Точка».
Журналистка The Times спросила, имеет ли смысл пригласить ОЗХО в Россию, поскольку ее газета написала о том, что в городе Шиханы есть секретная лаборатория и «Новичок» разрабатывали там.
Корреспондент НТВ Лиза Герсон, дополняя вопрос британской коллеги, решила уточнить: не имеет ли смысл пригласить инспекторов ОЗХО в Портон-Даун, ведь были также предположения, что яд мог быть разработан там.
Посол Александр Яковенко подытожил известное по Скрипалям на сегодняшний день, избавив слушателей от гречки и прочих примесей к информации.
С начала недели Юлия Скрипаль находится то ли на «военной базе», то ли в «охраняемом загородном доме» — в зависимости от того, какой британской газете верить. Но пока не будет доказательств, что она попала туда по доброй воле, действия британского правительства по отношению к ней могут расцениваться только как похищение. Документ от ее лица, выпущенный Скотленд-Ярдом, не может считаться подлинным, так как неочевидно его авторство.
По-прежнему на все официальные запросы российского посольства нет официальных ответов — ни о местонахождении Юлии, ни о ее моральном и физическом состоянии.
Александр Яковенко: «Кто-нибудь видел фотографии Юли после отравления? Нет? Кто-нибудь вдел фотографии отца? Кто-нибудь с ними говорил? Больше месяца прошло. Что происходит в этой стране? Они что, изолированы? Если они в порядке, почему же они не встретятся с кем-то из вас? Здесь сейчас больше 100 человек, а ведь никто из вас, британские журналисты, не попросил встретиться с ней. Ни один человек!»
Подробности — в видеоматериале.
К пресс-конференции посольство опубликовало брошюру под названием «Солсбери: засекреченное дело». Не считая выпущенного накануне заключения химиков из ОЗХО, это пока единственный официальный документ, доступный для прессы. В нем изложено то, что мы знаем на сегодняшний день от британцев (со всеми нестыковками), и то, что хотели бы узнать.
Вопрос журналиста телевидения Германии был следующим: «Вы сказали, в России нет химического оружия; вы можете это доказать?».
Александр Яковенко: «Мы знаем, что происходит в России, не обессудьте. И мы официально заявили о том, что закрыли программу по производству химоружия в 1992-м. И сегодня на территории России нет химического оружия. Точка».
Журналистка The Times спросила, имеет ли смысл пригласить ОЗХО в Россию, поскольку ее газета написала о том, что в городе Шиханы есть секретная лаборатория и «Новичок» разрабатывали там.
Корреспондент НТВ Лиза Герсон, дополняя вопрос британской коллеги, решила уточнить: не имеет ли смысл пригласить инспекторов ОЗХО в Портон-Даун, ведь были также предположения, что яд мог быть разработан там.
Посол Александр Яковенко подытожил известное по Скрипалям на сегодняшний день, избавив слушателей от гречки и прочих примесей к информации.
С начала недели Юлия Скрипаль находится то ли на «военной базе», то ли в «охраняемом загородном доме» — в зависимости от того, какой британской газете верить. Но пока не будет доказательств, что она попала туда по доброй воле, действия британского правительства по отношению к ней могут расцениваться только как похищение. Документ от ее лица, выпущенный Скотленд-Ярдом, не может считаться подлинным, так как неочевидно его авторство.
По-прежнему на все официальные запросы российского посольства нет официальных ответов — ни о местонахождении Юлии, ни о ее моральном и физическом состоянии.
Александр Яковенко: «Кто-нибудь видел фотографии Юли после отравления? Нет? Кто-нибудь вдел фотографии отца? Кто-нибудь с ними говорил? Больше месяца прошло. Что происходит в этой стране? Они что, изолированы? Если они в порядке, почему же они не встретятся с кем-то из вас? Здесь сейчас больше 100 человек, а ведь никто из вас, британские журналисты, не попросил встретиться с ней. Ни один человек!»
Подробности — в видеоматериале.
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