Песков объяснил увеличение доходов Путина и Вайно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил увеличение доходов главы государства Владимира Путина за 2017 год.
Как сказано в обнародованной в пятницу декларации, в прошлом году Путин заработал 18,7 млн рублей, в то время как годом ранее доход главы государства составил 8,9 млн рублей.
Увеличение дохода почти на 10 млн рублей связано с продажей земельного участка, объяснил пресс-секретарь главы государства. «Да, продал участок», — сказал Дмитрий Песков в интервью «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что в декларации Путина о доходах за 2017 год не был указан земельный участок площадью 1500 кв.м, ранее ежегодно декларируемый президентом.
В Кремле также объяснили продажей недвижимости доход главы администрации президента Антона Вайно, который в 2017 году превысил 250 млн рублей. В декларации главы кремлевской администрации указано, что он продал дом и земельный участок.
Увеличение дохода почти на 10 млн рублей связано с продажей земельного участка, объяснил пресс-секретарь главы государства. «Да, продал участок», — сказал Дмитрий Песков в интервью «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что в декларации Путина о доходах за 2017 год не был указан земельный участок площадью 1500 кв.м, ранее ежегодно декларируемый президентом.
В Кремле также объяснили продажей недвижимости доход главы администрации президента Антона Вайно, который в 2017 году превысил 250 млн рублей. В декларации главы кремлевской администрации указано, что он продал дом и земельный участок.
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