В российских госкомпаниях появятся «цифровые» топ-менеджеры

Во всех российских госкомпаниях появится новая должность. Звучит она как «руководитель по цифровой трансформации».

Заниматься чиновник будет внедрением блокчейна, искусственного интеллекта, «Интернета вещей» и виртуальной реальности.



Рекомендации к обязанностям новых топ-менеджеров Минэкономразвития уже направило в правительство. Эксперты говорят, что это повысит эффективность компаний и значительно сократит издержки. По плану, такие управленцы появятся во всех госкомпаниях до апреля 2019 года, а в тестовом режиме начнут работать уже в сентябре этого года.