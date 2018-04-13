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    В российских госкомпаниях появятся «цифровые» топ-менеджеры. госкорпорации, криптовалюты, назначения и отставки, цифровая экономика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ российских госкомпаниях появятся «цифровые» топ-менеджеры

    В российских госкомпаниях появятся «цифровые» топ-менеджеры

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    В российских госкомпаниях появятся «цифровые» топ-менеджеры

    В российских госкомпаниях появятся «цифровые» <nobr>топ-менеджеры</nobr>

      Во всех российских госкомпаниях появится новая должность. Звучит она как «руководитель по цифровой трансформации».

      Заниматься чиновник будет внедрением блокчейна, искусственного интеллекта, «Интернета вещей» и виртуальной реальности.

      Рекомендации к обязанностям новых топ-менеджеров Минэкономразвития уже направило в правительство. Эксперты говорят, что это повысит эффективность компаний и значительно сократит издержки. По плану, такие управленцы появятся во всех госкомпаниях до апреля 2019 года, а в тестовом режиме начнут работать уже в сентябре этого года.

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