В полиции назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

Выезд одной из машин на встречную полосу мог стать причиной ДТП в Вологодской области, где в аварии погибли семь человек.
ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе. По данным Центра управления кризисными ситуациями Вологодской области, погибли семь человек, еще двое ранены. По информации источников, среди погибших — девочка 12 лет.
Как сообщили ТАСС в областном управлении МВД, «в настоящее время отрабатываются несколько причин ДТП, в том числе выезд одного из транспортных средств на встречную полосу».
Тем временем источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что водители грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Вологодской области под Череповцом «не смогли благополучно разъехаться и столкнулись».
Из сообщения источника: «Погибли семь человек, в основном пассажиры микроавтобуса. Столкновение произошло лоб в лоб. Микроавтобус принадлежал частному лицу и, по предварительным данным, не имел лицензии на маршрутные пассажирские перевозки».
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился помочь пострадавшим и возглавил оперативный штаб помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Также он объявил 14 апреля днем траура по погибшим.
Как сообщили ТАСС в областном управлении МВД, «в настоящее время отрабатываются несколько причин ДТП, в том числе выезд одного из транспортных средств на встречную полосу».
Тем временем источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что водители грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Вологодской области под Череповцом «не смогли благополучно разъехаться и столкнулись».
Из сообщения источника: «Погибли семь человек, в основном пассажиры микроавтобуса. Столкновение произошло лоб в лоб. Микроавтобус принадлежал частному лицу и, по предварительным данным, не имел лицензии на маршрутные пассажирские перевозки».
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился помочь пострадавшим и возглавил оперативный штаб помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Также он объявил 14 апреля днем траура по погибшим.
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