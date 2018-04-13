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    В полиции назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Вологодской области. Вологодская область, ДТП, автобусы, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ полиции назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

    В полиции назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

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    • Фото: Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников / vk.com
    В полиции назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

    В полиции назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

    В полиции назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом в Вологодской области
    • Фото: Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников / vk.com

      • Выезд одной из машин на встречную полосу мог стать причиной ДТП в Вологодской области, где в аварии погибли семь человек.

      ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе. По данным Центра управления кризисными ситуациями Вологодской области, погибли семь человек, еще двое ранены. По информации источников, среди погибших — девочка 12 лет.

      Как сообщили ТАСС в областном управлении МВД, «в настоящее время отрабатываются несколько причин ДТП, в том числе выезд одного из транспортных средств на встречную полосу».

      Тем временем источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что водители грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Вологодской области под Череповцом «не смогли благополучно разъехаться и столкнулись».

      Из сообщения источника: «Погибли семь человек, в основном пассажиры микроавтобуса. Столкновение произошло лоб в лоб. Микроавтобус принадлежал частному лицу и, по предварительным данным, не имел лицензии на маршрутные пассажирские перевозки».

      Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился помочь пострадавшим и возглавил оперативный штаб помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Также он объявил 14 апреля днем траура по погибшим.

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