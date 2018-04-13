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    Звезда Голливуда Уилл Феррелл попал ДТП

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    • Фото: la-ok.tv
    Звезда Голливуда Уилл Феррелл попал ДТП

    Звезда Голливуда Уилл Феррелл попал ДТП

    Звезда Голливуда Уилл Феррелл попал ДТП
  • Фото: la-ok.tv

    • Американский актер и комик Уилл Феррелл стал участником дорожной аварии в Калифорнии.

    ДТП произошло в четверг вечером в округе Ориндж. Феррелл находился на пассажирском сиденье внедорожника, вместе с ним в машине находились еще два человека. В автомобиль сбоку въехала другая машина.

    После инцидента комику понадобилась помощь медиков, он был доставлен в больницу, однако на данный момент известно, что он уже выписан. Свидетели происшествия сообщили, что серьезные травмы получила пассажирка, находившаяся с ним в машине, сообщает TMZ.

    50-летний Уилл Феррелл — американский актер, комик, продюсер и сценарист. Популярность ему принесло участие в шоу Saturday Night Live.

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