На свободу с чистой совестью: как живется заключенным в колониях-поселениях

По данным Генеральной прокуратуры, одна из главных проблем российской системы исполнения наказаний — большое количество рецидивных преступлений. И эти показатели из года в год растут. Сейчас в российской тюрьмах почти каждый второй — рецидивист.

ФСИН продолжает долгосрочный эксперимент по адаптации заключенных к жизни на воле. Например, до освобождения из колоний строгого режима у осужденного есть возможность перейти в колонию-поселение. Но вот помогает ли это?



По словам Юрия Борисова, отсидевшего девять лет за убийство, мысли о воле его не покидали с первых дней заключения. Но шансы на условно-досрочное освобождение растаяли сразу. Родственники убитого им мужчины высказались против. Тогда Юрий пошел другим путем.



Исправительная колония строгого режима №1 находится в 15 километрах от Ижевска. Основная ее особенность в том, что осужденные отбывают там наказание не по первому разу. Юрий пробыл там семь лет из девяти назначенных, а потом появилась возможность поменять строгий режим на менее строгий.



Прямо за забором — колония-поселение. Там уже совсем другая обстановка. Свободно можно передвигаться, распоряжаться своими деньгами, одеваться как захочется. Вместо камеры — комната в деревенском доме. И никакого конвоя. За пару лет в колонии-поселении Юрий научился верить. Ведь там от запаха свободы не ограждают забор и колючая проволока. Дышится и думается легче.



Юрий Борисов: «Меня все терзает вопрос, почему так произошло. Приходится анализировать, других спрашивать, выискивать другие обстоятельства, почему оказался в это время в этом месте, в кругу этих людей».



Подробности того вечера он предпочитает не вспоминать. И во время интервью лишь однажды обронил, что не сдержался. Вину признал сразу и поставил себе цель ее искупить. Тем более родные от него не отказались, а во время срока родилась дочь.



Геннадий Корепанов, заместитель начальника ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике: «Человеку нужно 3–4-5 лет вести себя хорошо, без взысканий, иметь положительные отзывы администрации. Его рассматривает совет воспитателей отряда: как ведет себя, как относится к труду. После — комиссия».



Практика перевода из колонии строгого режима в поселение, утверждают специалисты, оправдала себя. Здесь важно плавно менять условия. Часто бывшие осужденные быстро возвращаются за решетку как раз из-за неспособности принять современный мир. Ведь прошло 10, 15, 20 лет. И здесь главное — не ошибиться: есть те, кто и правда встал на путь исправления, и те, кто притворяется ради более легкой жизни.