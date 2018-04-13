Женщина выпала из окна гостиницы на Ярославском шоссе

Женщина выпала из окна гостиницы
«Ханой-Москва» на Ярославском шоссе в столице.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в результате полученных травм она скончалась на месте. Он не уточнил, с какого этажа выпала женщина.
По словам источника, на месте работают следователи, который устанавливают причину произошедшего. Как уточнил источник Агентства городских новостей «Москва», погибшая была гражданкой Вьетнама.
По словам источника, на месте работают следователи, который устанавливают причину произошедшего. Как уточнил источник Агентства городских новостей «Москва», погибшая была гражданкой Вьетнама.
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