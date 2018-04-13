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    Женщина выпала из окна гостиницы на Ярославском шоссе

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    Женщина выпала из окна гостиницы на Ярославском шоссе

    Женщина выпала из окна гостиницы на Ярославском шоссе

    Женщина выпала из окна гостиницы «Ханой-Москва» на Ярославском шоссе в столице.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в результате полученных травм она скончалась на месте. Он не уточнил, с какого этажа выпала женщина.

    По словам источника, на месте работают следователи, который устанавливают причину произошедшего. Как уточнил источник Агентства городских новостей «Москва», погибшая была гражданкой Вьетнама.

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