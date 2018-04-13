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    Могилы на Серафимовском кладбище Петербурга ушли под воду

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    Могилы на Серафимовском кладбище Петербурга ушли под воду

    Могилы на Серафимовском кладбище Петербурга ушли под воду

    Могилы на Серафимовском кладбище Петербурга ушли под воду

    Сегодня МЧС и прокуратура проверяли затопленное Серафимовское кладбище. Под водой оказалось 15 процентов территории, где расположены захоронения.

    Как пояснили в администрации, причиной стало таяние снега. На данный момент работает только один выход в городской коллектор со стороны Торфяной дороги, и вода не успевает уходить.

    По словам посетителей, кладбище затапливает почти неделю. В некоторых местах уровень воды выше, чем по щиколотку.

    По словам посетителей погоста, на затопление кладбища невозможно смотреть без боли. Так, в Пасху пожилой мужчина с палочкой шел вдоль забора, споткнулся и упал прямо в лужу. В слезах ему пришлось возвращаться обратно.

    В администрации Серафимовского кладбища отметили, что сейчас воду откачивают с помощью дополнительных помп. К Радунице территорию планируют привести в порядок.

    Отметим, что на территории Серафимовского кладбища находятся братские могилы жертв блокады, там захоронены погибшие при тушении пожара в гостинице «Ленинград» и моряки АПЛ «Курск».

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