Могилы на Серафимовском кладбище Петербурга ушли под воду

Сегодня МЧС и прокуратура проверяли затопленное Серафимовское кладбище. Под водой оказалось 15 процентов территории, где расположены захоронения.

Как пояснили в администрации, причиной стало таяние снега. На данный момент работает только один выход в городской коллектор со стороны Торфяной дороги, и вода не успевает уходить.



По словам посетителей, кладбище затапливает почти неделю. В некоторых местах уровень воды выше, чем по щиколотку.



По словам посетителей погоста, на затопление кладбища невозможно смотреть без боли. Так, в Пасху пожилой мужчина с палочкой шел вдоль забора, споткнулся и упал прямо в лужу. В слезах ему пришлось возвращаться обратно.



В администрации Серафимовского кладбища отметили, что сейчас воду откачивают с помощью дополнительных помп. К Радунице территорию планируют привести в порядок.



Отметим, что на территории Серафимовского кладбища находятся братские могилы жертв блокады, там захоронены погибшие при тушении пожара в гостинице «Ленинград» и моряки АПЛ «Курск».