Проект нового здания для музея Достоевского вызвал споры у архитекторов и градозащитников

Рядом с последней квартирой Достоевского в Петербурге планируют возвести современный музейный комплекс.

В Петербурге представили проект современного музея Достоевского. Пятиэтажное здание разместится в уже существующем музее-квартире в Кузнечном переулке. Там, где когда-то жила семья Фёдора Михайловича.



О том, что в городе на Неве, одним из символов которого является Достоевский, нет современного музейного комплекса, посвященного классику, говорят давно. Тем не менее проект, который был представлен мастерской архитектора Герасимова и который предполагает разместить экспозицию на нескольких этажах, градозащитники встретили в штыки.



Предложение меценатов к 200-летию писателя сделать подарок и расширить музей здесь восприняли с радостью. Квартира Достоевского — угловая в доме 5 по Кузнечному переулку, на уровне второго этажа с балконом. Предполагается, что современное фойе будет пристроено вплотную в глухой стене. И отсюда посетители в будущем будут попадать в мемориальную квартиру.



На столе у архитектора — макет будущего музейного комплекса. Проект пока не окончательный. Но уже решено сделать фасад в камне. На крыше — открытая терраса с видом на Владимирский собор. Предусмотрены лифты, концертный зал, библиотека, лекторий.



Евгений Герасимов, архитектор: «Материалом станет естественный камень. Он будет соответствовать окружающей застройке и по высоте. По наполнению здание так же будет интересно для рассматривания, как и соседние дома. А по качеству оно должно быть не хуже соседних».



«Петербуржцы против». Митингующие с такими плакатами пришли в сквер, где планируют строительство нового музея. Градозащитники не против здания на этом месте. Тем более до 70-х здесь стоял дом. Вопросы вызывают архитектурное решение. И предлагают воссоздать фасад, который был на этом месте раньше.



Александр Кононов, зампредседателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Здесь сложившийся исторический и литературный феномен, известный всему миру как Петербург Достоевского. И он может быть взорван чужеродным объектом. И это, конечно, культурная катастрофа».



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова расскажет о плюсах и минусах будущего проекта.