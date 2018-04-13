В реке Новой на юго-западе Петербурга задохнулась вся рыба

Массовую гибель рыбы зафиксировали сотрудники департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Росприроднадзор сообщил о массовой гибели рыбы в реке Новой. Она протекает в Кировском районе Петербурга. Судя по видеозаписи, десятки мертвых рыб плавают на поверхности и подо льдом водоема.



На месте уже работают специалисты лаборатории. Они отобрали пробы выше по течению. Замеры показали, что в воде практически отсутствует кислород. При норме в 7 единиц приборы зафиксировали меньше одной. Это значит, что рыба могла задохнуться.