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    В реке Новой на юго-западе Петербурга задохнулась вся рыба. Санкт-Петербург, загрязнение окружающей среды, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ реке Новой на юго-западе Петербурга задохнулась вся рыба

    В реке Новой на юго-западе Петербурга задохнулась вся рыба

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    В реке Новой на юго-западе Петербурга задохнулась вся рыба

    В реке Новой на <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга задохнулась вся рыба

      Массовую гибель рыбы зафиксировали сотрудники департамента Росприроднадзора по СЗФО.

      Росприроднадзор сообщил о массовой гибели рыбы в реке Новой. Она протекает в Кировском районе Петербурга. Судя по видеозаписи, десятки мертвых рыб плавают на поверхности и подо льдом водоема.

      На месте уже работают специалисты лаборатории. Они отобрали пробы выше по течению. Замеры показали, что в воде практически отсутствует кислород. При норме в 7 единиц приборы зафиксировали меньше одной. Это значит, что рыба могла задохнуться.

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