Российская академия наук подключается к решению амбициозных задач, поставленных президентом. При каких условиях наука станет локомотивом экономического роста с темпами выше среднемировых?
Что исправить в ЕГЭ, чтобы он не давил на креатив нации? Что делать, чтобы догнать тех, кто обошёл нас в техническом оснащении? Почему повышение зарплат иногда рождает несправедливость? Когда сеть центров ядерной медицины накроет всю страну? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Российской академии наук Александром Сергеевым.
О том, что делать с ЕГЭ
Взвесить ситуацию. Именно не с точки зрения того, что ЕГЭ — это плохая система аттестации, а с той точки зрения, что нашу систему аттестации нужно наполнять такими новыми качествами, которые позволят отбирать креативных людей.
О связи науки с темпами экономического роста
Темпы роста, которые есть в странах, на которые мы хотим быть похожими в плане науки и технологий, они как раз наукой и технологиями определяются. Это означает, что мы должны сделать науку нашим основным локомотивом роста.
О президентских поправках к закону о РАН
По существу Академия наук становится заказчиком всех фундаментальных поисковых исследований в стране. Заказчиком неформальным, потому что она получает деньги и платит.
Об отставании по современному научному оборудованию
Сейчас во всем мире имеются приборы, которые могут исследовать процессы, которые длятся 10 в минус пятнадцатой степени секунды, а в нашем распоряжении приборы, которые могут видеть процессы, которые длятся только 10 в минус двенадцатой секунды.
О науке в России, Китае и Южной Корее
У нас уже сейчас число научных сотрудников в расчёте на, скажем, на 100 тысяч населения меньше, чем в этих странах.
О зарплатных диспропорциях
В институтах Москвы один научный сотрудник на этот год получил приблизительно на один миллион рублей больше, чем в прошлом году. В Питере — от 500 до 700 тысяч. В Новосибирске — 150 тысяч. В Перми — 40 тысяч. В Карачаево-Черкесии — ноль.
О темпах технического обновления
Мы посмотрели балансовую стоимость во всех институтах… где-то 260 миллиардов рублей. Вот все то оборудование, которое есть. Если мы будем обновляться такими темпами, 2,5 миллиарда (в год), то даже вот этот уровень мы можем обновить только через сто лет.
Об оборудовании для ядерной медицины
Печально видеть, как страны, мы раньше называли странами третьего уровня, начинают нас обгонять, а мы ничего сами не производим. У нас, мы все знаем, есть компетенция, есть технологии, но мы это не производим.
О проекте космического мониторинга всей территории России
Мы должны оснастить нашу космическую группировку современным радиолокационным оборудованием, которое позволит всю страну покрыть пересекающимися участками и снимать информацию динамическую.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 16 апреля, в 23:25. На нашем сайте будет опубликована полная версия интервью Александра Сергеева.
О том, что делать с ЕГЭ
Взвесить ситуацию. Именно не с точки зрения того, что ЕГЭ — это плохая система аттестации, а с той точки зрения, что нашу систему аттестации нужно наполнять такими новыми качествами, которые позволят отбирать креативных людей.
О связи науки с темпами экономического роста
Темпы роста, которые есть в странах, на которые мы хотим быть похожими в плане науки и технологий, они как раз наукой и технологиями определяются. Это означает, что мы должны сделать науку нашим основным локомотивом роста.
О президентских поправках к закону о РАН
По существу Академия наук становится заказчиком всех фундаментальных поисковых исследований в стране. Заказчиком неформальным, потому что она получает деньги и платит.
Об отставании по современному научному оборудованию
Сейчас во всем мире имеются приборы, которые могут исследовать процессы, которые длятся 10 в минус пятнадцатой степени секунды, а в нашем распоряжении приборы, которые могут видеть процессы, которые длятся только 10 в минус двенадцатой секунды.
О науке в России, Китае и Южной Корее
У нас уже сейчас число научных сотрудников в расчёте на, скажем, на 100 тысяч населения меньше, чем в этих странах.
О зарплатных диспропорциях
В институтах Москвы один научный сотрудник на этот год получил приблизительно на один миллион рублей больше, чем в прошлом году. В Питере — от 500 до 700 тысяч. В Новосибирске — 150 тысяч. В Перми — 40 тысяч. В Карачаево-Черкесии — ноль.
О темпах технического обновления
Мы посмотрели балансовую стоимость во всех институтах… где-то 260 миллиардов рублей. Вот все то оборудование, которое есть. Если мы будем обновляться такими темпами, 2,5 миллиарда (в год), то даже вот этот уровень мы можем обновить только через сто лет.
Об оборудовании для ядерной медицины
Печально видеть, как страны, мы раньше называли странами третьего уровня, начинают нас обгонять, а мы ничего сами не производим. У нас, мы все знаем, есть компетенция, есть технологии, но мы это не производим.
О проекте космического мониторинга всей территории России
Мы должны оснастить нашу космическую группировку современным радиолокационным оборудованием, которое позволит всю страну покрыть пересекающимися участками и снимать информацию динамическую.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 16 апреля, в 23:25. На нашем сайте будет опубликована полная версия интервью Александра Сергеева.
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