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    В Петербурге до мая арестован обвиняемый в мошенничестве банкир. Санкт-Петербург, аресты, банки, мошенничество, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге до мая арестован обвиняемый в мошенничестве банкир

    В Петербурге до мая арестован обвиняемый в мошенничестве банкир

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    В Петербурге до мая арестован обвиняемый в мошенничестве банкир

    В Петербурге до мая арестован обвиняемый в мошенничестве банкир

      Выборгский районный суд Петербурга принял решение об аресте беглого банкира Владимира Антонова.

      Известную персону в мире финансов и бизнеса обвиняют в мошенничестве. Речь идет о 150 миллионах рублей, похищенных из банка «Советский» по видом выдачи невозвратного кредита. При этом Антонов может оказаться только одним из соучастников группы банкиров, причастной к пропаже денег.

      Его доставили в Петербург из Московской области накануне. Задержанию предшествовали обыски в загородном доме.

      Претензии к нему есть не только у российской стороны. Власти Литвы выписали ордер на арест, когда банк Snoras был объявлен банкротом.

      Владимир Антонов помимо банковской деятельности вел и бизнес. В свое время ему принадлежали английский футбольный клуб «Портсмут» и голландский производитель спорткаров.

      Выборгский суд арестовал мультибанкира до 18 мая. В деле есть показания его бывшего партнера, который заключил сделку со следствием и охотно дает показания о проблемных днях «Советского», отмечает «Фонтанка».

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