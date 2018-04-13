В Петербурге до мая арестован обвиняемый в мошенничестве банкир

Выборгский районный суд Петербурга принял решение об аресте беглого банкира Владимира Антонова.
Известную персону в мире финансов и бизнеса обвиняют в мошенничестве. Речь идет о 150 миллионах рублей, похищенных из банка «Советский» по видом выдачи невозвратного кредита. При этом Антонов может оказаться только одним из соучастников группы банкиров, причастной к пропаже денег.
Его доставили в Петербург из Московской области накануне. Задержанию предшествовали обыски в загородном доме.
Претензии к нему есть не только у российской стороны. Власти Литвы выписали ордер на арест, когда банк Snoras был объявлен банкротом.
Владимир Антонов помимо банковской деятельности вел и бизнес. В свое время ему принадлежали английский футбольный клуб «Портсмут» и голландский производитель спорткаров.
Выборгский суд арестовал мультибанкира до 18 мая. В деле есть показания его бывшего партнера, который заключил сделку со следствием и охотно дает показания о проблемных днях «Советского», отмечает «Фонтанка».
Его доставили в Петербург из Московской области накануне. Задержанию предшествовали обыски в загородном доме.
Претензии к нему есть не только у российской стороны. Власти Литвы выписали ордер на арест, когда банк Snoras был объявлен банкротом.
Владимир Антонов помимо банковской деятельности вел и бизнес. В свое время ему принадлежали английский футбольный клуб «Портсмут» и голландский производитель спорткаров.
Выборгский суд арестовал мультибанкира до 18 мая. В деле есть показания его бывшего партнера, который заключил сделку со следствием и охотно дает показания о проблемных днях «Советского», отмечает «Фонтанка».
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