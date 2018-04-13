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    Участники «Ты супер!» научились зажигать под ритмы солнечной Ямайки. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер!» научились зажигать под ритмы солнечной Ямайки

    Участники «Ты супер!» научились зажигать под ритмы солнечной Ямайки

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    Участники «Ты супер!» научились зажигать под ритмы солнечной Ямайки

    Участники «Ты супер!» научились зажигать под ритмы солнечной Ямайки

    Участники «Ты супер!» научились зажигать под ритмы солнечной Ямайки

      Участники проекта «Ты супер!» осваивают новые навыки сценических выступлений. Они уже подтянули вокал, перестали бояться публики, а в этот раз им предстояло научиться хорошо двигаться. Ребята побывали на мастер-классе по дэнсхоллу — это ритмичный современный танец.

      Экзотичная красотка Лиза Тито — мастер по танцам в стиле дэнсхолл. Его придумали на далекой солнечной Ямайке. А сейчас мода на него разошлась по всему миру. Юным певцам предстоит примерить дэнсхолл на себя.

      Дэнсхолл возник на основе рэгги-ритма. А значит, этот танец должен быть по-настоящему заводным и зажигательным.

      Бывает так, что участник шоу «Ты супер!» неплохо поет, имеет сильный голос, а двигаться по сцене совсем не может. Очков ему это не добавляет. Поэтому научиться круто зажигать — в интересах конкурсантов.

      Лиза Тито, хореограф: «И движение сейчас будет максимально простое, максимально смешное. То есть вы должны делать не вот так, а вот так. Потому что оно смешное».

      Точно пытается повторять движения 11-летняя рыжая хохотушка Саша Кирильчук из Таганрога. Хотя совсем недавно Саше было не до смеха. Ее родителей должны были лишить родительских прав. Но в последний момент девочка пожалела их и выступила на суде в их защиту.

      Александра Кирильчук, участница проекта «Ты супер!»: «Должны были, но я совершила ошибку и сказала, что хочу общаться с родителями, и их не лишили из-за этого прав».

      Какова же была Сашина обида, когда она узнала, что мама просила не лишать ее прав, не потому что раскаялась и хотела видеться с дочерью, а чтобы получить материнский капитал. Недавно женщина родила еще одного ребенка.

      Александра Кирильчук: «Она же меня вообще не воспитывала. Но она хочет оформить материнский капитал, так как у нее второй ребенок, и я как-то отношусь к этому странно. Она не заслужила этого, считаю я. Она меня не воспитывала вообще».

      Саша, конечно, обижена, но больше всего ей жалко маленькую сестру, которой исполнилось восемь месяцев. И в исправление мамы с папой она больше не верит.

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