Участники «Ты супер!» научились зажигать под ритмы солнечной Ямайки

Участники проекта «Ты супер!» осваивают новые навыки сценических выступлений. Они уже подтянули вокал, перестали бояться публики, а в этот раз им предстояло научиться хорошо двигаться. Ребята побывали на
мастер-классе по дэнсхоллу — это ритмичный современный танец.
Экзотичная красотка Лиза Тито — мастер по танцам в стиле дэнсхолл. Его придумали на далекой солнечной Ямайке. А сейчас мода на него разошлась по всему миру. Юным певцам предстоит примерить дэнсхолл на себя.
Дэнсхолл возник на основе рэгги-ритма. А значит, этот танец должен быть по-настоящему заводным и зажигательным.
Бывает так, что участник шоу «Ты супер!» неплохо поет, имеет сильный голос, а двигаться по сцене совсем не может. Очков ему это не добавляет. Поэтому научиться круто зажигать — в интересах конкурсантов.
Лиза Тито, хореограф: «И движение сейчас будет максимально простое, максимально смешное. То есть вы должны делать не вот так, а вот так. Потому что оно смешное».
Точно пытается повторять движения 11-летняя рыжая хохотушка Саша Кирильчук из Таганрога. Хотя совсем недавно Саше было не до смеха. Ее родителей должны были лишить родительских прав. Но в последний момент девочка пожалела их и выступила на суде в их защиту.
Александра Кирильчук, участница проекта «Ты супер!»: «Должны были, но я совершила ошибку и сказала, что хочу общаться с родителями, и их не лишили из-за этого прав».
Какова же была Сашина обида, когда она узнала, что мама просила не лишать ее прав, не потому что раскаялась и хотела видеться с дочерью, а чтобы получить материнский капитал. Недавно женщина родила еще одного ребенка.
Александра Кирильчук: «Она же меня вообще не воспитывала. Но она хочет оформить материнский капитал, так как у нее второй ребенок, и я как-то отношусь к этому странно. Она не заслужила этого, считаю я. Она меня не воспитывала вообще».
Саша, конечно, обижена, но больше всего ей жалко маленькую сестру, которой исполнилось восемь месяцев. И в исправление мамы с папой она больше не верит.
Дэнсхолл возник на основе рэгги-ритма. А значит, этот танец должен быть по-настоящему заводным и зажигательным.
Бывает так, что участник шоу «Ты супер!» неплохо поет, имеет сильный голос, а двигаться по сцене совсем не может. Очков ему это не добавляет. Поэтому научиться круто зажигать — в интересах конкурсантов.
Лиза Тито, хореограф: «И движение сейчас будет максимально простое, максимально смешное. То есть вы должны делать не вот так, а вот так. Потому что оно смешное».
Точно пытается повторять движения 11-летняя рыжая хохотушка Саша Кирильчук из Таганрога. Хотя совсем недавно Саше было не до смеха. Ее родителей должны были лишить родительских прав. Но в последний момент девочка пожалела их и выступила на суде в их защиту.
Александра Кирильчук, участница проекта «Ты супер!»: «Должны были, но я совершила ошибку и сказала, что хочу общаться с родителями, и их не лишили из-за этого прав».
Какова же была Сашина обида, когда она узнала, что мама просила не лишать ее прав, не потому что раскаялась и хотела видеться с дочерью, а чтобы получить материнский капитал. Недавно женщина родила еще одного ребенка.
Александра Кирильчук: «Она же меня вообще не воспитывала. Но она хочет оформить материнский капитал, так как у нее второй ребенок, и я как-то отношусь к этому странно. Она не заслужила этого, считаю я. Она меня не воспитывала вообще».
Саша, конечно, обижена, но больше всего ей жалко маленькую сестру, которой исполнилось восемь месяцев. И в исправление мамы с папой она больше не верит.
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