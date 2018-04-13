Житель Нижегородской области зарезал жену и тещу из-за нежелания разводиться

Житель Сергачского района Нижегородской области подозревается в убийстве тещи и жены, которая подала на развод.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, накануне в доме в cеле Пожарки мужчина поссорился с супругой и несколько раз ударил ножом ее и свою 71-летнюю тещу.



Тела погибших мужчина перенес в сарай, а сам приехал в соседнее село и попытался свести счеты с жизнью. Перед этим он позвонил родственникам, которым сообщил об убийстве. Те вызвали правоохранителей. Вовремя приехавшие сотрудники полиции оказали подозреваемому помощь, он остался жив.



По предварительным данным, незадолго до трагедии погибшая женщина написала заявление о разводе, на что подозреваемый, не желавший расторгать брак, угрожал убийством. Опасаясь за свою жизнь, женщина попросила свою мать пожить какое-то время у них.