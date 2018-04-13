Конфликт соседей из-за дворовой голубятни в Челябинске дошел до суда

События в жанре советского киноромана «Любовь и голуби» развернулись в Челябинске. Там на защиту птичьего дома встали жильцы многоэтажки. Сноса голубятни добивается одна из соседок. Женщина обратилась в суд и выиграла дело.

30 птицы

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Челябинск

Голубятню во дворе дома много лет назад построил Александр Шпигунов. В ней живут десятки породистых птиц. Мужчина за ними ухаживает, кормит и убирает. Пернатых любят и взрослые, и дети. Молодожены со всех концов города приезжают на фотосессии. До недавнего времени все было хорошо. Но недавно постройка помешала одной из местных жительниц. Она пошла в суд и выиграла дело.



Александр Иванович давно на пенсии, с военного завода, где работал, ушел не по возрасту, а из-за травмы — сломал позвоночник. Больше 10 лет ходит с тростью. Те, кто хорошо знает соседа, говорят: если голубятню уберут, он на улице появляться перестанет.



Оказалось, что и работникам управляющей компании, которые должны исполнить решение суда о сносе голубятни, оно не по душе. Коммунальщики, оказавшиеся по долгу службы между противоборствующими сторонами, даже организовали собрание жильцов. Большинство высказалось за голубятню. Теперь с этими итогами голосования семья Шпигуновых отправится в суд, чтобы обжаловать решение о сносе.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».