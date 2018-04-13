Правительство изучает варианты налогообложения сделок с криптовалютой

Сделки с криптовалютой хотят обложить налогом. В правительстве поддержали соответствующий законопроект. Размер налога пока не называется, также как и то, как его планируют собирать.
Эксперты пояснили газете «Известия», что покупка и продажа криптовалюты анонимна и, если человек сам об этом не заявит, никто об этом не узнает. Соответственно многие добровольно такой доход декларировать не станут.
Еще один вариант — обложить налогом видеокарту на криптоферме.
Также кабмин одобрил идею о том, что операции с криптовалютами на сумму от 600 тысяч рублей должны подпадать под обязательный контроль — сейчас эта норма действует для банковских операций на такую сумму.
Ранее министерство связи и массовых коммуникаций России представило концепцию регулирования майнинга, главная цель которой — поставить процесс под контроль и обложить добытую криптовалюту налогом.
Еще один вариант — обложить налогом видеокарту на криптоферме.
Также кабмин одобрил идею о том, что операции с криптовалютами на сумму от 600 тысяч рублей должны подпадать под обязательный контроль — сейчас эта норма действует для банковских операций на такую сумму.
Ранее министерство связи и массовых коммуникаций России представило концепцию регулирования майнинга, главная цель которой — поставить процесс под контроль и обложить добытую криптовалюту налогом.
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