UEFA открыл дело против ЦСКА за поведение фанатов на матче с «Арсеналом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций открыл дело в отношении московского ЦСКА из-за поведения болельщиков на матче Лиги Европы против лондонского «Арсенала».
UEFA зафиксировал три нарушения дисциплинарного регламента в ответной четвертьфинальной встрече ЛЕ, которая прошла 12 апреля в Москве. По информации КДК, фанаты армейцев использовали на трибунах пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.
Кроме того, на «ВЭБ Арене» были заблокированы лестничные проходы, что является нарушением правил безопасности UEFA.
ЦСКА грозит штраф. Окончательное решение будет принято 31 мая.
Встреча между ЦСКА и «Арсеналом» в Москве завершилась со счетом 2:2. Лондонский клуб вышел в полуфинал турнира, победив со счетом 6:3 по сумме двух матчей.
Болельщикам «Арсенала» перед матчем в рамках акции Gentlefan подарили шапки-ушанки.
Кроме того, на «ВЭБ Арене» были заблокированы лестничные проходы, что является нарушением правил безопасности UEFA.
ЦСКА грозит штраф. Окончательное решение будет принято 31 мая.
Встреча между ЦСКА и «Арсеналом» в Москве завершилась со счетом 2:2. Лондонский клуб вышел в полуфинал турнира, победив со счетом 6:3 по сумме двух матчей.
Болельщикам «Арсенала» перед матчем в рамках акции Gentlefan подарили шапки-ушанки.
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