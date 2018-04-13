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    Чиновники потребовали от казанского скульптора справку об уникальности его памятника труженикам тыла. Казань, памятники, скульптура, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧиновники потребовали от казанского скульптора справку об уникальности его памятника труженикам тыла

    Чиновники потребовали от казанского скульптора справку об уникальности его памятника труженикам тыла

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    Чиновники потребовали от казанского скульптора справку об уникальности его памятника труженикам тыла

    Чиновники потребовали от казанского скульптора справку об уникальности его памятника труженикам тыла

    Чиновники потребовали от казанского скульптора справку об уникальности его памятника труженикам тыла

      В уникальной ситуации оказался известный российский скульптор Махмут Гасимов, который много лет добивается разрешения на установку в центре Казани памятника труженикам тыла. Чтобы выделить деньги из бюджета, от него просят единственную справку о том, «что скульптура — уникальна».

      Истинный смысл расхожего выражения о том, что «художника обидеть может каждый», заслуженному деятелю искусств Махмуту Гасимову открылся только сейчас. Получив письмо от чиновников, которые согласовывают один из главных творческих проектов его жизни, скульптор решил, что его — члена международной ассоциации ЮНЕСКО — заподозрили ни много ни мало в изготовлении плагиата. В обращении изложили требование: документально подтвердить уникальность его творческого замысла и проекта памятника труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Иначе финансирование в нужном объеме выделить будет невозможно и проект реализовать не получится.

      Махмут Гасимов, заслуженный деятель искусств Татарстана: «До абсурда доходит ситуация, я выиграл конкурс, оно само по себе уникально уже.
      Нет, они просят расшифровку. Просят, чтобы я пошел к председателю союза художников, потому что только он может инспектировать художественную часть, и вынуждают его написать: „масло — масляное“».

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Динара Усманова.

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