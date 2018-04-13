Чиновники потребовали от казанского скульптора справку об уникальности его памятника труженикам тыла

В уникальной ситуации оказался известный российский скульптор Махмут Гасимов, который много лет добивается разрешения на установку в центре Казани памятника труженикам тыла. Чтобы выделить деньги из бюджета, от него просят единственную справку о том, «что скульптура — уникальна».

52 Казань

памятники

скульптура

Татарстан

Истинный смысл расхожего выражения о том, что «художника обидеть может каждый», заслуженному деятелю искусств Махмуту Гасимову открылся только сейчас. Получив письмо от чиновников, которые согласовывают один из главных творческих проектов его жизни, скульптор решил, что его — члена международной ассоциации ЮНЕСКО — заподозрили ни много ни мало в изготовлении плагиата. В обращении изложили требование: документально подтвердить уникальность его творческого замысла и проекта памятника труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Иначе финансирование в нужном объеме выделить будет невозможно и проект реализовать не получится.



Махмут Гасимов, заслуженный деятель искусств Татарстана: «До абсурда доходит ситуация, я выиграл конкурс, оно само по себе уникально уже.

Нет, они просят расшифровку. Просят, чтобы я пошел к председателю союза художников, потому что только он может инспектировать художественную часть, и вынуждают его написать: „масло — масляное“».



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Динара Усманова.