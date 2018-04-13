В Приморье сделали еще одну операцию раненной браконьерами тигрице

Приморские ветеринары этим утром спасали раненую тигрицу: несколько часов медики собирали раздробленную лапу хищницы. Браконьерская пуля задела кость.
В приморский центр реабилитации полосатую хищницу привезли после нападения браконьеров. В дикую кошку попали несколько пуль, но все же ей удалось сбежать. Неподалеку от трассы истекающую кровью тигрицу заметил дальнобойщик и позвонил в службу спасения. Кадры с животным сняли егеря и ветеринары, которые тут же приехали на место. Тигрица была слаба, но агрессивна. Чтобы никто из людей не пострадал, в ход пустили сигнальный факел и дротики со снотворным.
Браконьерские пули извлекли в тот же день, но кость оказалась сильно раздроблена. Главная задача ветеринаров — спасти краснокнижному зверю заднюю лапу.
Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «Если бы потребовалась ампутация, то это до потери пятой части крови, и с учетом того, что дикое животное, переливание мы делать не смогли бы, это привело бы к гибели животного однозначно».
Несмотря на то, что худшее позади и две операции прошли успешно, говорят специалисты, жизнь краснокнижного животного все еще в опасности. Тигрице предстоит пройти еще один непростой этап — послеооперационное восстановление.
Илья Медведев, ветеринар: «Основная сложность операции у диких животных в том, что вот мы ее сегодня прооперировали, колоть антибиотики ей будут, да, но обрабатывать рану каждый день у нас нет возможности, это не кошечка, которой надел воротник и занимаешься дальнейшими манипуляциями».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
Браконьерские пули извлекли в тот же день, но кость оказалась сильно раздроблена. Главная задача ветеринаров — спасти краснокнижному зверю заднюю лапу.
Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «Если бы потребовалась ампутация, то это до потери пятой части крови, и с учетом того, что дикое животное, переливание мы делать не смогли бы, это привело бы к гибели животного однозначно».
Несмотря на то, что худшее позади и две операции прошли успешно, говорят специалисты, жизнь краснокнижного животного все еще в опасности. Тигрице предстоит пройти еще один непростой этап — послеооперационное восстановление.
Илья Медведев, ветеринар: «Основная сложность операции у диких животных в том, что вот мы ее сегодня прооперировали, колоть антибиотики ей будут, да, но обрабатывать рану каждый день у нас нет возможности, это не кошечка, которой надел воротник и занимаешься дальнейшими манипуляциями».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
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