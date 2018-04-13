На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку

Рабочие приступили к нанесению разметки на дорожное полотно Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».
Из сообщения центра: «На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки. Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега».
Разметка выполнена из специальных материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения вне зависимости от времени суток, отмечается в сообщении.
В начале апреля строители выполнили тестовое включение наружного освещения на одном из участков автомобильной трассы Крымского моста. В ходе проверки было установлено, что освещенность трассы соответствует проектным расчетам. Это было подтверждено замерами, сделанными службой контроля качества.
Разметка выполнена из специальных материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения вне зависимости от времени суток, отмечается в сообщении.
В начале апреля строители выполнили тестовое включение наружного освещения на одном из участков автомобильной трассы Крымского моста. В ходе проверки было установлено, что освещенность трассы соответствует проектным расчетам. Это было подтверждено замерами, сделанными службой контроля качества.
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