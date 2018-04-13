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    На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку

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    • Фото: most.life
    На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку

    На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку

    На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку
  • Фото: most.life

    • Рабочие приступили к нанесению разметки на дорожное полотно Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

    Из сообщения центра: «На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки. Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега».

    Разметка выполнена из специальных материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения вне зависимости от времени суток, отмечается в сообщении.

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    На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку. Крым, дороги, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: most.life


    На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку. Крым, дороги, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: most.life
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