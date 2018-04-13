Посол ЕС вернулся в Москву после консультаций по делу Скрипаля

Глава посольства Евросоюза Маркус Эдерер вернулся в Москву после консультаций в Брюсселе, куда был вызван после инцидента в Солсбери.
О возвращении Эдерера сообщается в Twitter представительства ЕС.
В конце марта стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из солидарности с выводами Лондона о якобы причастности России к отравлению Скрипаля.
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британия обвиняет в причастности к произошедшему Россию, в Москве все обвинения отвергают.
После инцидента в Солсбери Лондон выслал более 20 российских дипломатов. Его позицию поддержали США и многие европейские страны, в том числе Германия и Франция, также сократившие число российских дипломатов.
В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что Глава Представительства ЕС в России, посол Маркус #Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе. #ПосолЕС pic.twitter.com/wvWWEJ8kE4— Евросоюз (@EUinRussia) 13 апреля 2018 г.
В конце марта стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из солидарности с выводами Лондона о якобы причастности России к отравлению Скрипаля.
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британия обвиняет в причастности к произошедшему Россию, в Москве все обвинения отвергают.
После инцидента в Солсбери Лондон выслал более 20 российских дипломатов. Его позицию поддержали США и многие европейские страны, в том числе Германия и Франция, также сократившие число российских дипломатов.
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