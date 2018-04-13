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    Пятеро сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце. несчастные случаи, отравление, смерть, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПятеро сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце

    Пятеро сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце

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    Пятеро сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце

    Пятеро сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце

      Сотрудники ресторанного комплекса в Уфе отравились неизвестным газом в колодце, куда спустились, чтобы помочь упавшему туда коллеге. Жертвами трагедии стали пять человек.

      Как сообщили в мэрии города, инцидент произошел днем на территории ресторанного комплекса на Бельской улице. По предварительной информации, сотрудник ресторана во время работ на территории случайно упал в колодец. На помощь к нему поспешили коллеги, которые спустились в колодец.

      Из сообщения мэрии: «По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание».

      Медики прибыли на место ЧП в течение 10 минут. Однако спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них помочь не удалось. В СУ СК по Башкирии тем временем сообщили, что по факту инцидента начата проверка.

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