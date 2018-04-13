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    Разбросанные по кладбищу человеческие останки шокировали жителей города Кулебаки. больницы, кладбища и захоронения, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазбросанные по кладбищу человеческие останки шокировали жителей города Кулебаки

    Разбросанные по кладбищу человеческие останки шокировали жителей города Кулебаки

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    Разбросанные по кладбищу человеческие останки шокировали жителей города Кулебаки

    Разбросанные по кладбищу человеческие останки шокировали жителей города Кулебаки

    Разбросанные по кладбищу человеческие останки шокировали жителей города Кулебаки

      Жители города Кулебаки под Нижним Новгородом сообщили об ужасной находке. По их словам, по территории местного кладбища разбросаны человеческие останки.

      Местные жители пришли на погост и обнаружили беспорядок — какие-то свертки, пакеты. Увидев на том, что поначалу приняли за обычный мусор, медицинскую маркировку и кровь, решили на всякий случай сделать несколько снимков и приложить их к заявлению в полицию. Оказалось, что это так называемые биологические отходы — то, что после хирургического вмешательства подлежит обязательной утилизации.

      Отыскать тех, кто так безалаберно и с нарушением всех возможных норм и требований вывез биоматериал на кладбище и бросил рядом с могилами, труда не составило. В маркировке было указано, в какой именно больнице хранились пакеты. В клинике собрали экстренный консилиум, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах медицинские отходы были отправлены на утилизацию и почему процедура не была закончена как положено.

      Эксперты пояснили, что, скорее всего, ответственность понесут не только медики. Ведь у клиники заключен договор с бюро ритуальных услуг, сотрудники которого как раз и должны были подготовить на специальном участке могилу для захоронения биоматериала и утилизировать его. А вот почему рабочие, зная о том, что нужно провести эту процедуру, не стали брать в руки лопаты, сейчас пытается выяснить руководитель похоронной конторы.

      Подробности — в видеоматериале.

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