Иллюзиониста Дэвида Копперфильда вынуждают рассекретить главный трюк

Знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда могут заставить рассекретить один из фирменных фокусов — «телепортацию». Сегодня состоится заседания суда по иску гражданина Великобритании, который заявил, что получил травму во время участия в шоу.

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Зритель попал в число 13 счастливчиков, случайно отобранных для проведения трюка. По задумке люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а затем появляются в зале. Копперфильд свою вину отрицает и делает все, лишь бы избежать судебной тяжбы. Ведь коллегия потребует от него раскрыть секрет фокуса.



На том, чтобы американский маг и гипнотизер раскрыл секреты своих трюков, настаивает адвокат британского повара Бенедикт Морелли. Речь не обо всех, а лишь об одном из десятка поразительных представлений. Во время такого шоу британец Гэвин Кокс получил серьезную травму.



Бенедикт Морелли, адвокат пострадавшего: «Мне необходимо побеседовать с ним, чтобы присяжные узнали, как работает его иллюзия. Я расспрошу его о том, что именно произошло во время трюка и почему мой клиент получил серьезные травмы».



По словам пострадавшего Кокса, когда клетку скрыл занавес, ассистенты фокусника повели его через секретный ход в кромешной темноте. Истец поскользнулся и упал. Да так, что понадобилась экстренная госпитализация. Врачи диагностировали вывих плеча и повреждение мозга.



Представители Копперфильда уверяют, что ничего такого не было. Отметили лишь, что имел место несчастный случай, но без серьезных последствий. Ведь трюк успешно исполняется больше 15 лет и отработан до мелочей.



Кокс между тем уверяет, что до сих пор не может оправиться от случившегося и из-за травмы даже потерял работу. В судебном иске указано, что до встречи с Копперфильдом он был успешным шеф-поваром в лондонском клубе и готовил блюда для самой королевы Елизаветы. А теперь не может стоять у плиты из-за давления и головных болей.



Нельзя исключать, что несчастный британец — просто инструмент в чьих-то руках. Секреты фокусника уже пытались похитить раньше. Несколько лет назад один маг собирался опубликовать целую книгу с раскрытием грандиозных мистификаций. Иллюзионист подал в суд, чтобы не допустить публикации этого труда. Дело проиграл, но издатели почему-то в итоге отказались от своей задумки и изъяли из текста все главы, посвященные трюкам Копперфильда.