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    Иллюзиониста Дэвида Копперфильда вынуждают рассекретить главный трюк. иллюзионисты, суды, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИллюзиониста Дэвида Копперфильда вынуждают рассекретить главный трюк

    Иллюзиониста Дэвида Копперфильда вынуждают рассекретить главный трюк

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    Иллюзиониста Дэвида Копперфильда вынуждают рассекретить главный трюк

    Иллюзиониста Дэвида Копперфильда вынуждают рассекретить главный трюк

    Иллюзиониста Дэвида Копперфильда вынуждают рассекретить главный трюк

      Знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда могут заставить рассекретить один из фирменных фокусов — «телепортацию». Сегодня состоится заседания суда по иску гражданина Великобритании, который заявил, что получил травму во время участия в шоу.

      Зритель попал в число 13 счастливчиков, случайно отобранных для проведения трюка. По задумке люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а затем появляются в зале. Копперфильд свою вину отрицает и делает все, лишь бы избежать судебной тяжбы. Ведь коллегия потребует от него раскрыть секрет фокуса.

      На том, чтобы американский маг и гипнотизер раскрыл секреты своих трюков, настаивает адвокат британского повара Бенедикт Морелли. Речь не обо всех, а лишь об одном из десятка поразительных представлений. Во время такого шоу британец Гэвин Кокс получил серьезную травму.

      Бенедикт Морелли, адвокат пострадавшего: «Мне необходимо побеседовать с ним, чтобы присяжные узнали, как работает его иллюзия. Я расспрошу его о том, что именно произошло во время трюка и почему мой клиент получил серьезные травмы».

      По словам пострадавшего Кокса, когда клетку скрыл занавес, ассистенты фокусника повели его через секретный ход в кромешной темноте. Истец поскользнулся и упал. Да так, что понадобилась экстренная госпитализация. Врачи диагностировали вывих плеча и повреждение мозга.

      Представители Копперфильда уверяют, что ничего такого не было. Отметили лишь, что имел место несчастный случай, но без серьезных последствий. Ведь трюк успешно исполняется больше 15 лет и отработан до мелочей.

      Кокс между тем уверяет, что до сих пор не может оправиться от случившегося и из-за травмы даже потерял работу. В судебном иске указано, что до встречи с Копперфильдом он был успешным шеф-поваром в лондонском клубе и готовил блюда для самой королевы Елизаветы. А теперь не может стоять у плиты из-за давления и головных болей.

      Нельзя исключать, что несчастный британец — просто инструмент в чьих-то руках. Секреты фокусника уже пытались похитить раньше. Несколько лет назад один маг собирался опубликовать целую книгу с раскрытием грандиозных мистификаций. Иллюзионист подал в суд, чтобы не допустить публикации этого труда. Дело проиграл, но издатели почему-то в итоге отказались от своей задумки и изъяли из текста все главы, посвященные трюкам Копперфильда.

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