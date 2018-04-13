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    Десятки тысяч тюльпанов распустились в Ялте. Крым, цветы, Ялта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки тысяч тюльпанов распустились в Ялте

    Десятки тысяч тюльпанов распустились в Ялте

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    Десятки тысяч тюльпанов распустились в Ялте

    Десятки тысяч тюльпанов распустились в Ялте

    Десятки тысяч тюльпанов распустились в Ялте

      Около 80 тысяч цветов распустились на «Параде тюльпанов» в Крыму. Целое море цветов можно увидеть в Никитском ботаническом саду в Ялте.

      В ботаническом саду проходит традиционный «Парад тюльпанов». Посмотреть на буйство весенних красок приезжают тысячи туристов со всей страны.

      Селфи на фоне крымских первоцветов уже заполонили социальные сети. Десятки тысяч цветов самых разных форм и оттенков и уникальные местные сорта. У них — в отличие от привозных — яркий и неповторимый аромат.

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