В школу не пойдем: в России набирает популярность обучение на дому

Несколько семей в Ростовской области отказались от школьного образования и учат своих детей на дому. Одна из причин такого решения — транспортная. Школьного автобуса нет, так что возить приходилось далеко, несколькими автомобилями. Но основным преимуществом такой формы обучения взрослые считают индивидуальный подход к каждому ребенку.

Учить детей не в школе, а в семье можно было и четверть века назад, когда появился первый после распада СССР российский закон об образовании. Родителям дали право решать и учить самим. С годами таких родителей становится больше. Но все равно для многих стереотип остался: уйти из школы — бросить учебу. Чаще всего «семейники» учатся на «хорошо» и «отлично». Нет жестких рамок от звонка до звонка. Ребенку легче, все внимание — ему.



В Ростове-на-Дону родители, которые считают, что школа не может дать всестороннее образование, создали Центр поддержки семейного обучения, свою маленькую школу. Многие взрослые там — педагоги с дипломами.



Многие учителя и психологи не сторонники семейного обучения. Они считают, что ребенок должен найти себя в школьной среде, где есть свои законы, порой совсем не детские.



Сергей Выгонский, психиатр, психотерапевт: «Ребенок, попадая в школу, приобретает мощнейшие социальные навыки, которых он лишен дома».



«Семейники» говорят: школьники не гуляют, перегружены, сидят в планшетах. Некоторые курят, пьют, ругаются матом. Зачем нужна такая социализация? Но школа — это не только «читать и писать»: олимпиады, конкурсы, чувство локтя, жизнь вне уроков, но в школьных стенах.



Не каждый родитель может быть педагогом, говорят учителя. Не каждый педагог с дипломом хороший учитель, парируют сторонники семейного образования. И последних с годами становится больше.