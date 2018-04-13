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    Марина Девятова преподнесла ценный подарок участнице проекта «Ты супер!»

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    Марина Девятова преподнесла ценный подарок участнице проекта «Ты супер!»

    Марина Девятова преподнесла ценный подарок участнице проекта «Ты супер!»

    Марина Девятова преподнесла ценный подарок участнице проекта «Ты супер!»

    На НТВ продолжается четвертьфинал вокального конкурса «Ты супер!», главные герои которого — талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей.

    Участники усердно готовятся к новым выступлениям вместе с педагогами по вокалу и хореографии, ведь с каждым новым этапом пройти дальше становится все труднее. За успехами детей пристально наблюдает звездное жюри в составе Игоря Крутого, Юлианны Карауловой, Виктора Дробыша и Сергея Лазарева.

    Будущих артистов приходят поддержать знаменитые телеведущие, спортсмены, музыканты, актеры театра и кино. Продолжить этот негласный обычай решила исполнительница народных песен Марина Девятова. Она пришла в гости на сцену проекта к Марине Ефимовой.

    13-летняя Марина из районного поселения Климово серьезно занимается вокалом с пятого класса. В основном участница исполняет русские народные песни. Помимо музыки, будущая звезда занимается танцами и с радостью пробует свои силы во всех стилях. Одно из желаний девочки — попасть на проект «Ты супер!» — уже сбылось. Осталась еще одна, главная мечта — чтобы мама забрала ее домой. В новом туре конкурса Марина исполнила народную песню «В роще пел соловушка». С этой композицией не раз выступала на сцене знаменитая фолк-исполнительница Марина Девятова, пришедшая лично поддержать конкурсантку. Певица рассказала, что в детстве мечтала о собственном сценическом наряде, поэтому подарила участнице сертификат на пошив народного костюма.

    Марина Девятова, певица: «Марина, ты огромный молодец! Я очень рада, что ты выбрала для своих выступлений народную музыку. Я очень надеюсь, что ты свяжешь свою дальнейшую жизнь именно с этим жанром. К сожалению, фольклор сейчас — неформат, мне очень приятно, что, несмотря на это, такая очаровательная и артистичная девушка, как ты, выступает именно в этом ключе!»

    смотреть«Ты супер!». Второй сезон. Выпуск №9
    «Ты супер!». Второй сезон. Выпуск №9
    Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

    Подробности встречи певицы и Марины Ефимовой зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 14 апреля, в субботу, в 20:00.

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