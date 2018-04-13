Марина Девятова преподнесла ценный подарок участнице проекта «Ты супер!»

На НТВ продолжается четвертьфинал вокального конкурса «Ты супер!», главные герои которого — талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей.
Участники усердно готовятся к новым выступлениям вместе с педагогами по вокалу и хореографии, ведь с каждым новым этапом пройти дальше становится все труднее. За успехами детей пристально наблюдает звездное жюри в составе Игоря Крутого, Юлианны Карауловой, Виктора Дробыша и Сергея Лазарева.
Будущих артистов приходят поддержать знаменитые телеведущие, спортсмены, музыканты, актеры театра и кино. Продолжить этот негласный обычай решила исполнительница народных песен Марина Девятова. Она пришла в гости на сцену проекта к Марине Ефимовой.
13-летняя Марина из районного поселения Климово серьезно занимается вокалом с пятого класса. В основном участница исполняет русские народные песни. Помимо музыки, будущая звезда занимается танцами и с радостью пробует свои силы во всех стилях. Одно из желаний девочки — попасть на проект «Ты супер!» — уже сбылось. Осталась еще одна, главная мечта — чтобы мама забрала ее домой. В новом туре конкурса Марина исполнила народную песню «В роще пел соловушка». С этой композицией не раз выступала на сцене знаменитая фолк-исполнительница Марина Девятова, пришедшая лично поддержать конкурсантку. Певица рассказала, что в детстве мечтала о собственном сценическом наряде, поэтому подарила участнице сертификат на пошив народного костюма.
Марина Девятова, певица: «Марина, ты огромный молодец! Я очень рада, что ты выбрала для своих выступлений народную музыку. Я очень надеюсь, что ты свяжешь свою дальнейшую жизнь именно с этим жанром. К сожалению, фольклор сейчас — неформат, мне очень приятно, что, несмотря на это, такая очаровательная и артистичная девушка, как ты, выступает именно в этом ключе!»
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Подробности встречи певицы и Марины Ефимовой зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 14 апреля, в субботу, в 20:00.
Будущих артистов приходят поддержать знаменитые телеведущие, спортсмены, музыканты, актеры театра и кино. Продолжить этот негласный обычай решила исполнительница народных песен Марина Девятова. Она пришла в гости на сцену проекта к Марине Ефимовой.
13-летняя Марина из районного поселения Климово серьезно занимается вокалом с пятого класса. В основном участница исполняет русские народные песни. Помимо музыки, будущая звезда занимается танцами и с радостью пробует свои силы во всех стилях. Одно из желаний девочки — попасть на проект «Ты супер!» — уже сбылось. Осталась еще одна, главная мечта — чтобы мама забрала ее домой. В новом туре конкурса Марина исполнила народную песню «В роще пел соловушка». С этой композицией не раз выступала на сцене знаменитая фолк-исполнительница Марина Девятова, пришедшая лично поддержать конкурсантку. Певица рассказала, что в детстве мечтала о собственном сценическом наряде, поэтому подарила участнице сертификат на пошив народного костюма.
Марина Девятова, певица: «Марина, ты огромный молодец! Я очень рада, что ты выбрала для своих выступлений народную музыку. Я очень надеюсь, что ты свяжешь свою дальнейшую жизнь именно с этим жанром. К сожалению, фольклор сейчас — неформат, мне очень приятно, что, несмотря на это, такая очаровательная и артистичная девушка, как ты, выступает именно в этом ключе!»
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Подробности встречи певицы и Марины Ефимовой зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 14 апреля, в субботу, в 20:00.
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