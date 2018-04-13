ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    СМИ: неизвестные открыли стрельбу у детского сада в Москве

    комментировать

    СМИ: неизвестные открыли стрельбу у детского сада в Москве

    СМИ: неизвестные открыли стрельбу у детского сада в Москве

    Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой возле детского сада на юге Москвы.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, на юге столицы произошел конфликт со стрельбой, есть раненые.

    Из сообщения источника: «В полицию обратился гражданин, который сообщил, что на Дорожной улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого участники открыли огонь из огнестрельного оружия. По словам очевидца, некоторые люди получили ранения, они в крови».

    На место для проверки выехали сотрудники полиции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru