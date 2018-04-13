СМИ: неизвестные открыли стрельбу у детского сада в Москве

Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой возле детского сада на юге Москвы.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, на юге столицы произошел конфликт со стрельбой, есть раненые.
Из сообщения источника: «В полицию обратился гражданин, который сообщил, что на Дорожной улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого участники открыли огонь из огнестрельного оружия. По словам очевидца, некоторые люди получили ранения, они в крови».
На место для проверки выехали сотрудники полиции.
Из сообщения источника: «В полицию обратился гражданин, который сообщил, что на Дорожной улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого участники открыли огонь из огнестрельного оружия. По словам очевидца, некоторые люди получили ранения, они в крови».
На место для проверки выехали сотрудники полиции.
Комментарии