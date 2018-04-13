ЦБ обеспокоен резким ростом потребительского кредитования

Центробанк беспокоят темпы роста потребительского кредитования, в частности, необеспеченных займов. То есть брать кредиты стали чаще и долговая нагрузка у россиян стала больше.

Кредитование в России сейчас находится на подъеме. Выдача ипотеки бьет рекорды. Всего за январь-март банки выдали физлицам на 3% больше кредитов, чем в тот же период прошлого года, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Аналитики объясняют: помогли серьезное снижение ставок и улучшение экономической ситуации в целом — россияне сейчас более уверены в своих доходах, а значит, и расходах.



При этом Поздышев пояснил, что если хорошие темпы роста ипотеки регулятор приветствует, то высокие результаты у необеспеспеченных потребительских ссуд их беспокоят. Чтобы остудить рынок и минимизировать риски, ЦБ с мая вводит повышенные коэффициенты риска по потребительским кредитам с высокими ставками. После этого выдавать такие займы смогут только с достаточным резервом капитала.