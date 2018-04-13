Молодого человека зарезали в кафе на северо-западе Москвы

Следователи разыскивают неизвестного, убившего посетителя кафе на северо-западе столицы.

По информации СУ СК по Москве, убийство произошло накануне вечером в помещении кафе на Туристской улице.



Из сообщения СУ СК по Москве: «Неизвестный нанес 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом, причинив последнему колото-резаные раны в области жизненно важных органов. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине скорой помощи».



По факту убийства возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность преступника.

