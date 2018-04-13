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    Молодого человека зарезали в кафе на северо-западе Москвы

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    Молодого человека зарезали в кафе на северо-западе Москвы

    Молодого человека зарезали в кафе на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы

    Следователи разыскивают неизвестного, убившего посетителя кафе на северо-западе столицы.

    По информации СУ СК по Москве, убийство произошло накануне вечером в помещении кафе на Туристской улице.

    Из сообщения СУ СК по Москве: «Неизвестный нанес 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом, причинив последнему колото-резаные раны в области жизненно важных органов. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине скорой помощи».

    По факту убийства возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность преступника.

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