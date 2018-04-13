Сочинская баня на вершине горы попала в Книгу рекордов России

На вершине горы в Сочи появилась баня, которая сразу же попала в Книгу рекордов России. Комплекс находится на отметке 2256 метров над уровнем моря. Баня на курорте «Газпром» не только самая высокорасположенная, но и самая прозрачная: из парилок с панорамным остеклением открывается сказочный вид на облака и кавказские вершины.

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Чтобы зафиксировать рекорд, в ход идут не только спутниковые данные, но и простая рулетка. Попасть в Книгу рекордов России — дело весьма хлопотное, но почетное. Последние измерения снимал главный представитель всех российских рекордсменов.



Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России: «Проводились специальные измерения — сверка со спутником, понадобилось мое личное присутствие, чтобы удостовериться, что баня работает, вообще существует и парит. Это уникальное для России явление, и я давно такого красивого места для бани не встречал».



Особенность бани — панорамное остекление в парилке. Такого себе еще никто не позволял. Но на высоте выше двух километров вас окружают лишь облака и снежные вершины. Мечта фотографов. Они одними из первых забронировали лучшие места. Стекла в комплексе никогда не запотевают благодаря «умному» подогреву.



В бане — 14 видов парения, купели с минерализованной водой разной температуры, массажный кабинет и просторная комната отдыха. Организаторы решили назвать комплекс «Не просто баня!».



Самая высокогорная баня в мире находится в Непале. В России никто ничего подобного не строил, но сейчас курорт «Газпром» официально установил национальный рекорд.