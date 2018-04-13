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    Сочинская баня на вершине горы попала в Книгу рекордов России. Газпром, горы, рекорды, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСочинская баня на вершине горы попала в Книгу рекордов России

    Сочинская баня на вершине горы попала в Книгу рекордов России

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    Сочинская баня на вершине горы попала в Книгу рекордов России

    Сочинская баня на вершине горы попала в Книгу рекордов России

    Сочинская баня на вершине горы попала в Книгу рекордов России

      На вершине горы в Сочи появилась баня, которая сразу же попала в Книгу рекордов России. Комплекс находится на отметке 2256 метров над уровнем моря. Баня на курорте «Газпром» не только самая высокорасположенная, но и самая прозрачная: из парилок с панорамным остеклением открывается сказочный вид на облака и кавказские вершины.

      Чтобы зафиксировать рекорд, в ход идут не только спутниковые данные, но и простая рулетка. Попасть в Книгу рекордов России — дело весьма хлопотное, но почетное. Последние измерения снимал главный представитель всех российских рекордсменов.

      Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России: «Проводились специальные измерения — сверка со спутником, понадобилось мое личное присутствие, чтобы удостовериться, что баня работает, вообще существует и парит. Это уникальное для России явление, и я давно такого красивого места для бани не встречал».

      Особенность бани — панорамное остекление в парилке. Такого себе еще никто не позволял. Но на высоте выше двух километров вас окружают лишь облака и снежные вершины. Мечта фотографов. Они одними из первых забронировали лучшие места. Стекла в комплексе никогда не запотевают благодаря «умному» подогреву.

      В бане — 14 видов парения, купели с минерализованной водой разной температуры, массажный кабинет и просторная комната отдыха. Организаторы решили назвать комплекс «Не просто баня!».

      Самая высокогорная баня в мире находится в Непале. В России никто ничего подобного не строил, но сейчас курорт «Газпром» официально установил национальный рекорд.

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