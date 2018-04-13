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    Горилла во Флориде прославилась на весь мир умением с точностью копировать движения человека. США, животные, обезьяны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГорилла во Флориде прославилась на весь мир умением с точностью копировать движения человека

    Горилла во Флориде прославилась на весь мир умением с точностью копировать движения человека

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    Горилла во Флориде прославилась на весь мир умением с точностью копировать движения человека

    Горилла во Флориде прославилась на весь мир умением с точностью копировать движения человека

    Горилла во Флориде прославилась на весь мир умением с точностью копировать движения человека

      Уроки фитнеса вместе с гориллой предлагают посетителям парка аттракционов во Флориде.

      Примат по кличке Болинго делает стойку на руках и с точностью копирует движения своего тренера Рейчел.

      Сотрудница парка занимается с гориллой уже 13 лет — с самого рождения Болинго. Человеку и обезьяне удалось установить доверительные отношения. Девушка надеется, что в ближайшем будущем ей удастся обучить подопечного определять цвета и формы.

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