Горилла во Флориде прославилась на весь мир умением с точностью копировать движения человека

Уроки фитнеса вместе с гориллой предлагают посетителям парка аттракционов во Флориде.

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обезьяны

США

Примат по кличке Болинго делает стойку на руках и с точностью копирует движения своего тренера Рейчел.



Сотрудница парка занимается с гориллой уже 13 лет — с самого рождения Болинго. Человеку и обезьяне удалось установить доверительные отношения. Девушка надеется, что в ближайшем будущем ей удастся обучить подопечного определять цвета и формы.