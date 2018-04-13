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    В Саратовской и Волгоградской областях поселки продолжают уходить под воду. Волгоградская область, Саратовская область, весна, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Саратовской и Волгоградской областях поселки продолжают уходить под воду

    В Саратовской и Волгоградской областях поселки продолжают уходить под воду

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    В Саратовской и Волгоградской областях поселки продолжают уходить под воду

    В Саратовской и Волгоградской областях поселки продолжают уходить под воду

    В Саратовской и Волгоградской областях поселки продолжают уходить под воду

      Десятки населенных пунктов в России продолжают уходить под воду. Из-за сложной паводковой ситуации в Волгоградской области и двух районах Саратовской введен режим чрезвычайной ситуации.

      В регионе работает оперативный штаб. В каждом подтопленном селе дежурят группы спасателей. Для мониторинга уровня воды задействованы беспилотники. В региональном МЧС сообщают, что жителям пострадавших районов оказывается адресная помощь. Тем, кто отказался от эвакуации, регулярно доставляют продукты, питьевую воду, средства первой необходимости и лекарства.

      Игорь Качев, начальник ГУ МЧС России по Саратовской области: «В зону затопления попало 1050 жителей из них 240 детей. Сейчас группировку будем увеличивать».

      В Башкирии половодье сейчас на самом пике. Подтоплены дома, придомовые территории и участки дорог в более чем 40 населенных пунктах республики. На реке Белая военные подорвали ледяные заторы на протяжении полутора тысяч километров. Потребовалась тонна тротила. От воды удалось защитить более 11 тысяч человек. Подрывные работы также проводятся в Челябинской и Иркутской областях.

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