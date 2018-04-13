В Москве прошел премьерный показ дебютного фильма Козловского «Тренер»

В Москве представили премьеру фильма «Тренер». Это режиссерский дебют популярного актера Данилы Козловского. Он также написал сценарий к ленте и сыграл в ней главную роль.

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По сюжету, футболист «Спартака» Юрий Столешников в решающий момент матча не смог забить пенальти. Столешников завершает спортивную карьеру и становится тренером провинциальной команды. В новом амплуа экс-футболисту придется снова поверить в себя.



Выход фильма в прокат приурочили к чемпионату мира по футболу, который стартует в июне. Однако, по словам создателей, «Тренер» — это не только о футболе.



Данила Козловский: «Футбол — это не главное, это просто призма, через которую мы рассказываем о любви, о страсти, о боли, о трагедиях, о сложности отношений, о невозможности любить, о желании любить, о преодолении своих личных проблем, каких-то своих комплексов — об этом кино. О том, как разрозненный город и люди, которые живут сами по себе, объединяются во имя простой игры в футбол, но это гораздо больше, чем объединение вокруг футбола. Это история города, история страны в какой-то степени».



В российский прокат фильм «Тренер» выходит 19 апреля.



Данила Козловский также сказал, что на мундиале будет болеть за российскую сборную изо всех сил.