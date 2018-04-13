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    Опасные водоросли захватывают побережье Байкала

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    Опасные водоросли захватывают побережье Байкала

    Опасные водоросли захватывают побережье Байкала

    Побережье Байкала уже более чем на 50% покрыто опасной водорослью спирогирой, загрязнение прибрежной зоны приняло катастрофические масштабы. Об этом заявили в центре «Антистихия».

    Центр «Антистихия»: «Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся».

    Эксперты центра подчеркнули, что, по данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс «скрытой эвтрофикации» мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора. Это связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты, передает РИА Новости.

    Центр «Антистихия»: «Несмотря на запланированный в 2017–2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки».

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