Опасные водоросли захватывают побережье Байкала

Побережье Байкала уже более чем на 50% покрыто опасной водорослью спирогирой, загрязнение прибрежной зоны приняло катастрофические масштабы. Об этом заявили в центре «Антистихия».
Центр «Антистихия»: «Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся».
Эксперты центра подчеркнули, что, по данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс «скрытой эвтрофикации» мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора. Это связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты, передает РИА Новости.
Центр «Антистихия»: «Несмотря на запланированный в 2017–2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки».
Эксперты центра подчеркнули, что, по данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс «скрытой эвтрофикации» мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора. Это связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты, передает РИА Новости.
Центр «Антистихия»: «Несмотря на запланированный в 2017–2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки».
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