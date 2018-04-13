Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление с его помощью Скрипаля

Химик Вил Мирзаянов, который называет себя создателем «Новичка», прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Мирзаянов в интервью «Коммерсантъ FM» пояснил, что недостаток «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это. Иными словами, это неустойчивые соединения. Добиться устойчивости можно только в условиях отсутствия влаги и влажности. Но в Великобритани в момент отравления Скрипали, стоял туман, отметил химик.
Вил Мирзаянов, создатель «Новичка»: «В условиях влажности применять это вещество мог только идиот».
Накануне был обнародован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество, имеющее высокую чистоту. О его составе и названии говорится только в засекреченном докладе. В ближайшее время его будут изучать в России и других странах — участницах ОЗХО.
Вил Мирзаянов, создатель «Новичка»: «В условиях влажности применять это вещество мог только идиот».
Накануне был обнародован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество, имеющее высокую чистоту. О его составе и названии говорится только в засекреченном докладе. В ближайшее время его будут изучать в России и других странах — участницах ОЗХО.
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