СМИ узнали о внебрачном ребенке Трампа

Бывший привратник принадлежащего Дональду Трампу здания Дино Саджудин утверждает, что у американского лидера есть внебрачный ребенок от домоправительницы.
Издание National Enquirer заплатило Саджудину $30 тыс. за право опубликовать показания о незаконнорожденном ребенке нынешнего президента США. Но статья так и не вышла. Зато информация о соглашении, заключенном Саджудином с компанией American Media, которой принадлежит National Enquirer, просочилась в СМИ, передает газета New York Post.
Дино Саджудин, экс-привратник: «Сегодня я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media о президенте Трампе, попало в прессу. Я могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка».
Американские СМИ обращают внимание на тот факт, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом президента США. Многие уверены, что эксклюзивные права на публикацию истории были выкуплены для того, чтобы скрыть ее от общественности.
Дино Саджудин, экс-привратник: «Сегодня я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media о президенте Трампе, попало в прессу. Я могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка».
Американские СМИ обращают внимание на тот факт, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом президента США. Многие уверены, что эксклюзивные права на публикацию истории были выкуплены для того, чтобы скрыть ее от общественности.
Комментарии