У кого больше: эксперты назвали самые доходные профессии в России

Специалисты составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. И даже назвали конкретные цифры. Но речь, конечно, идет о среднем арифметическом.

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Как выяснили специалисты, больше всех в России получают программисты. Правда, суммы в обеих столицах значительно отличаются от региональных. В Москве программисты получают 100–110 тысяч рублей, в Петербурге — от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — около 60–70 тысяч.



В одну группу с ними вошли системные администраторы и внутренние аудиторы. В число высокооплачиваемых специалистов включены также менеджеры по развитию бизнеса. Причем, у этих профессий разрыв между столицей и регионами не так велик.



Ну а меньше всех в России получают уборщицы. Кроме того, небольшие заработки у официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов.



При этом есть целый ряд профессий, зарплаты в которых сильно отличаются в зависимости от пола. Например, в ремонтных бригадах женщины получают почти вдвое меньше мужчин. Намного ниже зарплаты у женщин слесарей, электриков, механиков. И даже в профессиях, считающихся традиционно женскими — например, хореограф — мужчины получают намного больше дам.