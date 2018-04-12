Белый дом: Трамп не принял окончательного решения по Сирии

Президент США Дональд Трамп провел встречу с членами Совета национальной безопасности, на которой обсуждалась ситуация в Сирии. Как сообщила
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американский лидер пока не принял окончательного решения о действиях в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не принято. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами».
По словам Сандерс, в ближайшее время Трамп намерен обсудить ситуацию в САР с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает РИА Новости.
США и ряд западных стран обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии. В ответ Москва предупредила Вашингтон, что в случае, если при ударах по САР пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Позже президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии.
По словам Сандерс, в ближайшее время Трамп намерен обсудить ситуацию в САР с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает РИА Новости.
США и ряд западных стран обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии. В ответ Москва предупредила Вашингтон, что в случае, если при ударах по САР пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Позже президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии.
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