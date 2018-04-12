В сенате США выступили за улучшение отношений с Россией

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер надеется, что отношения между Вашингтоном и Москвой в ближайшее время улучшатся. Он отметил, что это хорошо для обеих стран.
Боб Коркер, сенатор США: «Я считаю, что Помпео понимает Россию. Он знает, что они понимают силу. Я надеюсь, что мы сможем улучшить (отношения, — ред.), я так считаю. Существует столько всего между нашими странами, что мы разделяем, что разделяют наши граждане. Обе страны обеспокоены терроризмом, Россия даже больше, чем мы».
Коркер выразил надежду, что Помпео сможет продвинуть российско-американские отношения «в позитивном направлении», передает РИА Новости.
Боб Коркер: «Это будет хорошо и для России, и для США».
Сам кандидат в госсекретари Майк Помпео ранее заявил, что конфликт между двумя странами вызван «плохим поведением» России. Он пообещал, что продолжит политику сдерживания РФ, если его кандидатуру утвердят.
Коркер выразил надежду, что Помпео сможет продвинуть российско-американские отношения «в позитивном направлении», передает РИА Новости.
Боб Коркер: «Это будет хорошо и для России, и для США».
Сам кандидат в госсекретари Майк Помпео ранее заявил, что конфликт между двумя странами вызван «плохим поведением» России. Он пообещал, что продолжит политику сдерживания РФ, если его кандидатуру утвердят.
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