Защита Улюкаева обжалует приговор в Верховном суде

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты
экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева на приговор по делу о взятке. Адвокаты заявили, что планируют продолжить борьбу.
Сам Алексей Улюкаев уже традиционно начал последнее слово с фразы «я не виновен» и попросил суд о справедливом решении. Но судьи, посовещавшись, оставили приговор в силе: 8 лет колонии строго режима и 130-миллионный штраф.
По словам представителя защиты бывшего министра, теперь они планируют подать кассационную жалобу в Верховный суд.
В декабре прошлого года Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей.
Сечин, который в четверг приехал на заседание по делу Улюкаева, заявил, что считает его вину доказанной. По его словам, дать показания было для него делом чести.
По словам представителя защиты бывшего министра, теперь они планируют подать кассационную жалобу в Верховный суд.
В декабре прошлого года Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей.
Сечин, который в четверг приехал на заседание по делу Улюкаева, заявил, что считает его вину доказанной. По его словам, дать показания было для него делом чести.
Комментарии