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    В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Зюганова

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Зюганова

    В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Зюганова

    В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Зюганова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Появившиеся в Сети сообщения о госпитализации лидера КПРФ Геннадия Зюганова не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

    Александр Ющенко, депутат Госдумы: «Могу опровергнуть (информацию, — ред.), которая вообще не соответствует действительности в принципе. Даже от слова совсем, от слова вообще».

    Ющенко подчеркнул, что у Зюганова «отличное состояние здоровья», передает РИА Новости.

    Ранее СМИ сообщили, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации в одной из столичных больниц после сложной операции.

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