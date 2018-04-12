В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Зюганова

Появившиеся в Сети сообщения о госпитализации лидера КПРФ Геннадия Зюганова не соответствует действительности. Об этом заявил
пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.
Александр Ющенко, депутат Госдумы: «Могу опровергнуть (информацию, — ред.), которая вообще не соответствует действительности в принципе. Даже от слова совсем, от слова вообще».
Ющенко подчеркнул, что у Зюганова «отличное состояние здоровья», передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации в одной из столичных больниц после сложной операции.
Ющенко подчеркнул, что у Зюганова «отличное состояние здоровья», передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации в одной из столичных больниц после сложной операции.
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