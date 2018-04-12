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    Лидер петербургского «Яблока» раскрыл суть конфликта с Явлинским. Санкт-Петербург, Явлинский, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидер петербургского «Яблока» раскрыл суть конфликта с Явлинским

    Лидер петербургского «Яблока» раскрыл суть конфликта с Явлинским

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    Лидер петербургского «Яблока» раскрыл суть конфликта с Явлинским

    Лидер петербургского «Яблока» раскрыл суть конфликта с Явлинским

      Сегодня председатель регионального отделения партии «Яблока» Михаил Амосов открыто объявил о конфликте и противоречиях с лидером и одним из основателей политического объединения.

      Для этого состоящий в «Яблоке» четверть века депутат Заксобрания собрал специальную пресс-конференцию. И дальше делать вид, что ничего не происходит, по его словам, бессмысленно.

      Главным поводом рассказать о разногласиях стало то, что федеральное руководство уже больше года запрещает региональному отделению проводить конференцию и выбирать председателя. Это практически парализует работу петербургского «Яблока».

      Михаил Амосов уверен: в первую очередь, это связано с тем, что Григорий Явлинский не хочет его переизбрания на пост председателя городских яблочников. А мотив — месть за то, что отделение сомневается в конкурентоспособности Явлинского в ходе крупных выборных кампаний.

      Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения партии «Яблоко»: «Репрессивная работа против петербургского „Яблока“ связана с тем, что в 2016 году на региональной конференции в ходе конкурентного голосования получилось так, что Григорий Алексеевич не был выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания».

      Амосов добавил, что происходящее в «Яблоке» сейчас больше напоминает атмосферу, царившую в КПСС на закате советской эпохи. В федеральном руководстве партии, по его мнению, стремятся безапелляционно диктовать региональным отделениям, какие решения принимать. И касается это не только кадровых вопросов.

      При этом Михаил Амосов заметил: его демарш не связан с желанием покинуть «Яблоко». Однако он подозревает, что после прошедшей пресс-конференции в федеральном бюро партии постараются придумать, как покарать председателя петербургского отделения.

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